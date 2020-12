Airbnb entra em bolsa e tenta arrecadar 2,8 mil milhões de euros junto dos investidores

Casas em Lisboa. © Unsplash

A maior plataforma eletrónica do mundo para o alojamento local -- o Airbnb -- vai entrar em bolsa (Nasdaq, a bolsa das grandes empresas de tecnologia), esta quarta-feira.

De acordo com o prospeto enviado ao regulador do mercado de ações norte-americano (Securities and Exchange Commission), a empresa vai tentar arrecadar entre os investidores um "máximo" de 3,393 mil milhões de dólares, o que ao câmbio de hoje dá cerca de 2,8 mil milhões de euros.

Esta meta de financiamento do Airbnb traduzir-se-á numa injeção brutal de fundos na gigante tecnológica que está a braços com uma crise sem precedentes num dos piores anos de sempre do turismo por causa da pandemia covid-19.

A operação de financiamento será realizada através da venda (oferta pública de venda) de 56,5 milhões de ações, com um preço máximo de 60 dólares cada (49,5 euros), indica a nota oficial da empresa que enviada à SEC e é pública desde segunda-feira.