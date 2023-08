Alemã CoreMedia compra duas tecnológicas do Porto

© Pixabay

A fornecedora de sistemas de conteúdos alemã CoreMedia adqiriu as tecnológicas portuguesas Byside e Smarkio, foi quinta-feira comunicado. O valor do negócio não foi revelado.

Segundo uma nota enviada à redação, a BySide dedica-se ao desenvolvimento de soluções "omnicanal para a gestão inteligente de toda a jornada do cliente, desde a entrega de experiências personalizadas no digital até à gestão de múltiplos canais". Conta com mais de 70 trabalhadores e, no final de 2022, reportou um volume de negócios na ordem dos 4,5 milhões de euros. A BySide trabalha para mais de 80 marcas no mercado ibérico e na América Latina, encontrando-se na carteira de clientes as telecom Altice, NOS e Vodafone e a TAP.

A CoreMedia adquire a BySide numa altura em que a tecnológica do Porto estava a fechar a aquisição da Smarkio, outra tecnológica da cidade Invicta. Por isso, no processo de aquisição da CoreMedia "foi ainda incorporada a Smarkio", segundo a mesma nota.

A Smarkio dedica-se ao desenvolvimento de chatbots alicerçados em mecanismos de automatização de marketing digital.

"Estas aquisições marcam um passo significativo na nossa missão de elevar e gerar impacto nas experiências criadas pelos nossos clientes. As capacidades inovadoras da BySide e da Smarkio estão perfeitamente alinhadas com a nossa visão, permitindo-nos oferecer uma solução completa que capacita as marcas a oferecerem experiências excecionais e alcançarem taxas de conversão sem precedentes", afirma Sören Stamer, CEO da CoreMedia, citada no comunicado.

Com esta aquisição fechada, a CoreMedia entra nos mercados português e espanhol. Numa fase inicial, "a BySide manterá as suas marcas e produtos, continuando a oferecer as suas soluções inovadoras de gestão omnicanal, personalização e automação de marketing". Vítor Magalhães, CEO e sócio-fundador da Byside, continuará na estrutura dirigente da empresa mas como general manager da empresa.