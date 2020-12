Alemã NFON arranca com operações em Portugal e quer recrutar mais 30 pessoas até fim de 2021

© NFON

A NFON, que disponibiliza soluções de voz na cloud, já iniciou as operações em Portugal, depois de, em julho, ter anunciado que iria instalar um centro de investigação e desenvolvimento (I&D) em Lisboa.

"O lançamento do nosso novo Centro de I&D em Lisboa foi uma jornada incrível. Estamos muito satisfeitos com a forma como as coisas progrediram, apesar da pandemia. Recrutámos os principais developers, que estão entusiasmados com os grandes projetos que temos para o futuro. Estamos entusiasmados com o que construímos até agora, e ansiosos por 2021", indica Markus Krammer, managing diretor da NFON.

Por agora, a equipa instalada em Portugal conta com sete developers mas a empresa refere que pretende expandir a equipa. "A equipa da NFON em Lisboa vai continuar a crescer ao longo do próximo ano, à medida que procuramos os melhores talentos da tecnologia de cloud em Portugal. O nosso plano é ter mais de 30 pessoas a trabalhar em I&D até o final do próximo ano", indica o responsável pela operação em Portugal.

Em julho, a propósito do anúncio da vinda para Portugal, a empresa detalhada os planos para "para ter outros 70 a 100 colegas integrados na equipa portuguesa até ao final de 2024".

Para 2021, a NFON anuncia que pretende recrutar talento para vagas como Backend developer ou Qualitity Assurance Manager.

O novo centro da empresa está instalado no centro da cidade de Lisboa, na Rua Barata Salgueiro. "Estamos empenhados em estabelecer e construir um centro de excelência em Portugal - definindo um padrão para a indústria", diz o responsável da NFON. "A nossa ambição é tornarmo-nos o empregador de referência dos melhores especialistas de I&D em Portugal."

A NFON, que tem sede em Munique, na Alemanha, foi fundada em 2007. Os serviços de telefonia cloud da empresa chegaram a Portugal em 2017, através do parceiro Wisdon.