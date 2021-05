Alemã TeamViewer (patrocinadora das camisolas do Man. United) instala hub tecnológico no Porto

Sede da TeamViewer na Alemanha © DR

É um dos softwares mais usado para acesso remoto a computador (mecanismo que se expandiu durante a pandemia), mas tem planos bem mais amplos do que isso. A TeamViewe anunciou esta quarta-feira um novo centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) no Porto. A empresa alemã que diz ser fornecedor líder e global de soluções de conectividade remota e de soluções digitais para o local de trabalho, quer aumentar a sua força de engenharia e expandir-se em áreas como a realidade aumentada (AR) e a Internet das Coisas (IoT).

A entrada em Portugal deu-se desde logo com a recente aquisição da Hapibot Studio, uma agência de desenvolvimento de software sediada no Porto, daí que o centro agora anunciado pela TeamViewer já tenha dado o seu pontapé de saída "com uma equipa de cerca de 20 engenheiros de software e design altamente qualificados", é indicado em comunicado. A empresa espera que o novo local cresça significativamente ao longo do tempo para se tornar um componente-chave da organização global de I&D.

"Escolher Portugal como localização teve por base um quadro de seleção abrangente, que avaliou os principais fatores de crescimento e culturais, incluindo a disponibilidade de talentos de topo, infraestruturas educacionais, quadro regulamentar, mentalidade empreendedora e qualidade de vida", explica a empresa, que contou com o apoio do governo português e da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal - ao longo de todo o processo.

A empresa tem-se destacado por recentes apostas de crescimento, inclusive na forma como comunica, daí que em março tenha sido anunciado que a partir deste verão será a patrocinadora oficial das camisolas do Man. United, de Bruno Fernandes. O TeamViewer terá pago um valor a rondar os 235 milhões de libras, mais de 273 milhões de euros, pelo contrato de cinco anos, substituindo a americana Chevrolet.

Em comunicado, Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, refere: "O governo português está muito satisfeito por receber em Portugal um dos mais dinâmicos nomes europeus de tecnologia. A decisão do TeamViewer de desenvolver inovação de ponta em Realidade Aumentada e Internet das Coisas a partir do Porto é uma forte prova do potencial atrativo de Portugal enquanto ecossistema de tecnologia emergente."

Já Mike Eissele, CTO da TeamViewer, garante: "Portugal é um excelente local para o nosso novo centro de I&D, tendo muitas universidades boas e um grande grupo de talentos de engenharia altamente motivados para impulsionar a próxima onda de digitalização. Estamos muito entusiasmados por sermos parte ativa de um hotspot de tecnologia tão vibrante. Com a incrível equipa da Hapibot Studio ao lado do TeamViewer, começámos já a trabalhar de forma a expandir os limites das nossas soluções e acelerar as inovações com a tecnologia TeamViewer feita em Portugal."

O presidente & CEO da AICEP Luís Castro Henriques acrescenta: "Portugal conseguiu posicionar-se enquanto destino preferencial para a indústria global de tecnologia e é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao novo Centro de I&D do TeamViewer no Porto". O responsável diz ainda que a escolha do TeamViewer "prova as habilidades extremamente valiosas do talento Português no exigente ecossistema de tecnologia".