Algoritmos, guerra nos chips e... "Nobel para Elvira Fortunato". Com Luís Sarmento (ex-Google)

Para o já habitual resumo da semana tecnológica convidámos desta vez um especialista em tecnologia, o engenheiro e investigador em machine learning Luís Sarmento (que também é um historiador amador da computação), que já passou pelo Sapo, pela Amazon e pela Google. Já este ano fundou, no Porto, a Inductiva Research Labs com o seu amigo Hugo Penedones.

Citação com memória

A força da equipa é cada membro individual. A força de cada membro é a equipa. -- Phil Jackson, treinador de basquetebol 11 vezes campeão da NBA (referência no site da Inductiva)

Made in Tech EP21 pt2 - Semana tech com Luís Sarmento (ex-Amazon e Google) 00:00 00:00

Alguns destaques da conversa

- As principais lições do trabalho feito na Google e Amazon. "Para se atingir inovação temos de ter muita gente a trabalhar com massa crítica, com muito nível e a puxar para o mesmo objetivo para ter impacto".

- Alterações no Facebook com maior escolha para os utilizadores de selecionar a influência dos algoritmos no seu mural, mas também escolha sobre quem pode comentar nos posts.

- Gigantes tech Google, Twitter e Facebook no Congresso dos EUA. As soluções de Jack Dorsey, CEO do Twitter, que incluem revelar os algoritmos do Twitter e regime de moderação de conteúdos (Bluesky) em que a sociedade civil pode contribuir com ideias e ferramentas ficam disponíveis para todas as plataformas em open source.

- O Facebook está a defender os seus algoritmos. Os críticos não acreditam - Recode

- "Manipulação da sociedade já acontece desde o início dos tempos, mas na era do Facebook é mais subtil, escondida e chega a bem mais gente."

- Elvira Fortunato ganhou o maior prémio mundial de engenharia. Federação Mundial das Organizações de Engenharia reconhece "excelência profissional e impacto do trabalho" da cientista portuguesa, que há duas semanas ganhou o Prémio Pessoa 2020.

"Espero que a Elvira Fortunato ganhe o prémio Nobel da Física, é uma inspiração para todos nós e seria muito importante para o país. As coisas estão a alinhar-se para que isso possa acontecer".

"Temos visto um verdadeiro triunfo da ciência e é importante que as pessoas da ciência sejam reconhecidas. Nestes últimos anos temos visto a importância de fazer investigação e vimos isso nas vacinas, mas não só. Espero que o reconhecimento da ciência e tecnologia aumente na sociedade".

- Bitcoin. Goldman Sachs vai passar a disponibilizar aos seus clientes bitcoin e a Tesla esclarece não irá converter em dinheiro fiat a bitcoin recebida na compra dos seus modelos. "Já tive pior opinião sobre as criptomoedas e melhor. A bitcoin também serve para potenciar negócios obscuros, há uma aversão moral por isso, mas tem havido uma evolução com movimentos pan nacionais que estão fora do controlo dos Estados". Consumo intensivo de energia associado não é positivo para a bitcoin como moeda.

- Aumento significativo de eletricidade no mundo é uma preocupação - e o aumento da necessidade de data centers em todo o mundo.

- Escassez de chips a nível mundial está a potenciar a guerra EUA-China e os investimentos são enormes na área. A maioria dos aparelhos eletrónicos usa chips ou semicondutores e a própria cloud está dependente deles. General Motors começou a vender pickups sem algumas funcionalidades para não esperar por chips em atraso. Foxconn, fornecedora da Apple, anunciou problemas com semicondutores até 2022.

"A pandemia acelerou esse processo, mas é uma tendência que já existe há alguns anos".

"Há uma luta pelos chips China-EUA por questões de supremacia digital e ela é fundamental para o futuro da computação"

- Intel deve ter cuidado em tornar-se fundamentalista nacional nos EUA. A sua aposta em fazer semicondutores na América é um grande risco - The Economist.

- Os perigos da tecnologia aliada ao mundo militar. Microsoft fecha contrato de 21,9 mil milhões para munir exército dos EUA com realidade aumentada.

- Mundo remoto veio facilitar contratação de portugueses em Portugal por empresas estrangeiras e os salários do talento português terão tendência em subir. "É uma óptima notícias. Os salários devem mesmo subir na área tecnológica e as empresas portuguesas têm de lidar com isso e isso pode ajudar a trazer mais mulheres para a tecnologia".

Portugal tem a ganhar com a chegada de talento estrangeiro com experiência e conhecimento que ainda não temos bem desenvolvida no país. "Temos uma boa formação em informática mas só até certo nível".

Outras notícias

- Economista português Ricardo Reis distinguido com prémio Yrjö Jahnsson. Ricardo Reis é professor e investigador da London School of Economics e é distinguido por contribuições para a macroeconomia na Europa.

- Receitas em publicidade da Google devem subir 23,1% para 181 mil milhões de dólares este ano, uma subida de 56% desde 2018 e de 129% em apenas cinco anos.

- Será que as variantes do coronavírus vão piorar?

Cientistas dizem que é razoável pensar que o vírus se pode tornar ainda mais transmissível e mortífero, as boas notícias é que as vacinas podem funcionar ainda melhor do que se pensava.

- Voos espaciais de longa duração podem "encolher" o coração, diz estudo

- A Google contribui com 25 milhões de euros para o novo Fundo Europeu para os Media e Informação, gerido pela Fundação Gulbenkian. O Fundo destina-se a apoiar projetos de literacia digital e verificação de factos em todos os países da Europa.

- O helicóptero Ingenuity do rover Perseverence da NASA, que está na superfície de Marte, deverá voar pela primeira vez a 11 de abril. Portuguesa Florbela Costa, engenheira aeronáutica do grupo suíço Maxon, geriu o desenvolvimento dos motores que controlam a inclinação das pás do rotor, ou seja, a parte giratória que faz a propulsão, do helicóptero.

- Spotify compra rival do Clubhouse e LinkedIn dá os primeiros passos no áudio

- Apple terá o seu evento para programadores, WWDC, novamente online e a 7 de junho, mas dá a entender que poderão ser revelados óculos de realidade aumentada. Podem ter lentes que se adaptam à visão do utilizador para uma melhor e mais clara visão.

"Esta pode ser a era dos óculos de realidade aumentada, os produtos podem chegar ao mainstream entre este e o próximo ano"

- Google Maps com realidade aumentada e direções no interior de espaços como centro comerciais. Rotas mais amigas do ambiente (com menos de consumo de combustível) também passam a poder ser selecionadas.

- Google testa Memory, uma melhoria ao Assistant com maior capacidade de registo da vida de cada um para pesquisar e encontrar tudo.

- União Europeia quer 20.000 GPUs para criar um supercomputador da Terra digital

- O primeiro computador quântico de venda ao retalho da IBM vai para uma clínica de Cleveland, nos EUA.

- Novo robô da Boston Dynamics chama-se Stretch e serve para trabalhar em armazéns e deslocar encomendas.

- Xiaomi anuncia investimento de 10 mil milhões de dólares para uma nova unidade de veículos elétricos. Empresa também anunciou o primeiro telefone dobrável com câmara que muda de formato com lente líquida e apresentou o smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra, sem chegada prevista a Portugal.

- Físicos do CERN aprendem a manipular antimatéria com laser especializado, abrindo caminho a potenciais novas descobertas neste domínio.

- Asteróides que mataram os dinossauros levaram ao nascimento da floresta da Amazónia

- A Rússia quer controlar (ainda mais) a internet - Time

- Portugal programa a temperatura dos carros da BMW - Com dois anos de atividade e mais de 50 projetos entregues ao fabricante alemão, a Critical TechWorks, joint-venture entre o Grupo BMW e a Critical Software que desenvolve soluções de software para os automóveis do futuro, já vê a sua tecnologia na mão de mais de 1 milhão de condutores em todo o mundo.

- Especialistas em linguagem de programação vencem o "Nobel" da Computação. Jeffrey Ullman e Alfred Aho recebem Prémio Turing, conhecido como "Nobel" da Computação. O prémio dá pelo nome de Turing em homenagem ao pioneiro britânico da computação Alan Turing, que esta semana passou a ser a cara das notas de 50 libras no Reino Unido.

- As coleções do Louvre já estão online.

- Porsche Taycan, o primeiro Porsche elétrico, disponível para subscrições por apenas 2500 dólares por mês.

- New York Times vendeu um NFT de um artigo por meio milhão de dólares (valor com fins solidários)

- Painéis Solares Ikea Solstråle chegam a Portugal. Solução de painéis solares Solstrale da IKEA vai estar disponível já a partir de abril, com preços desde os 1690 euros.

- Huawei FreeBuds 4i chegaram a Portugal. Earbuds pequenos, mas acessíveis já com cancelamento de ruído ativo (ANC) e bateria de longa duração.

Gadgets da semana

Samsung S21 Ultra: numa classe à parte

Uma boa surpresa, assim é o Galaxy S21 Ultra. A Samsung ouviu os clientes e os jornalistas sobre o que podia melhorar no S20 Ultra e esta é uma evolução significativa, com um design personalizado e conseguido - o uso de textura mate na traseira (que é menos afoita a dedadas) é uma belíssima escolha. O enorme ecrã de 6,8" continua a ser a referência (aumentou de tamanho sem aumentar o espaço), tal como o imponente bloco de cinco câmaras (a principal com 108 MP) com o melhor zoom de qualquer telefone Android (só o Huawei P40 Pro está à mesma altura). A bateria de 5000 mAh também é superlativa, mas o modelo de dimensões enormes consegue ser bem leve para o tamanho. Outra nota positiva, é mais barato do que o Ultra do ano passado - perdeu o espaço para cartão microSD e não inclui carregador. O software associado às câmaras (foto e vídeo) é notável e repleto de funcionalidades apetecíveis (novos modos de vídeo, como o "Realizador" e o "Vlogger"), ainda assim a adaptação da Samsung do Android não é a mais conseguida. -- Classificação 9/10.