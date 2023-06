Altifalantes inteligentes afundam em ano mau para a "smart home"

Casa inteligente

Os consumidores estão a travar a fundo nos gastos para a casa inteligente. Durante o primeiro trimestre de 2023, as vendas de dispositivos "smart home" caíram 5,6% para 186 milhões de unidades, segundo números que a IDC acaba de divulgar.

A categoria que mais sofreu com a contração do consumo foi a dos altifalantes inteligentes, ou "smart speakers", que afundaram 15,4% no período em análise. Amazon Echo, Google Nest Audio e Apple HomePod são alguns exemplos desta categoria. O analista Jitesh Ubrani atribui parte da derrapagem à falta de inovação das marcas da casa inteligente.

"Embora tenha havido alguns nichos de crescimento, o mercado estagnou devido à falta de atualizações significativas entre as gerações de dispositivos", indicou. "Nem mesmo o lançamento do standard Matter foi suficiente para gerar procura, apesar de oferecer facilidade de uso."

A outra categoria que mais caiu neste trimestre foi a de dispositivos de vídeo, cujas vendas declinaram 7,8%.

A IDC não espera que o mercado global volte ao crescimento antes de 2024 e antecipa mesmo que as quedas continuarão no próximo ano. No entanto, sublinha que há alguns nichos em que se espera melhor desempenho que noutros, como é o caso de lâmpadas, termostatos e câmaras inteligentes. Há também diferenças regionais, como explicou o analista Adam Wright

"O mercado mundial da casa inteligente está a assistir a um crescimento desigual com algumas regiões a ter melhor desempenho que outras", referiu.

"Em mercados mais maduros como os Estados Unidos, uma base instalada grande combinada com problemas de subutilização, disrupções na cadeia de abastecimento, problemas de logística, inflação elevada e recorde nas dívidas de cartões de crédito tiveram impacto no crescimento do mercado em 2022 e na primeira parte de 2023", indicou. Este impacto vai continuar a colocar "pressão negativa no mercado durante o futuro previsível."

No entanto, outras regiões que estão mais atrasadas na curva de adoção, como a América Latina e partes da Ásia-Pacífico, "têm muita oportunidade de crescimento."