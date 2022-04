Amazon apresenta primeiras perdas trimestrais desde 2015

Amazon apresenta perdas no primeiro trimestre de 2022 © EPA/TANNEN MAURY

A Amazon divulgou, na quinta-feira, as suas primeiras perdas trimestrais desde 2015, com a sua máquina de produção de dinheiro afetada pelo arrefecimento do comércio eletrónico que a pandemia tinha estimulado e pela consagração contabilística de uma avultada perda.

O título do grupo do comércio eletrónico, baseado em Seattle, estava a perder 10% nas transações eletrónicas posteriores ao encerramento da praça bolsista nova-iorquina.

A Amazon divulgou uma perda de 3,84 mil milhões de dólares (3,65 mil milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, o que compara com um lucro homólogo de 8,1 mil milhões (7,7 mil milhões de euros).

Este resultado dececionou os analistas, que esperavam resultados positivos.

As avultadas perdas divulgadas resultam do reflexo contabilístico da desvalorização em 7,6 mil milhões de dólares do seu investimento na Rivian Automotive, uma 'start-up' (empresa em início de atividade, por norma focada em um produto ou serviço).

Mas o arrefecimento no consumo em linha é real e generalizado.

Enquanto as vendas nas lojas físicas têm aumentaram, março foi o primeiro mês em que as vendas eletrónicas baixaram desde que a pandemia começou, segundo a Mastercard SpendingPulse, que segue os pagamentos feitos na rede Mastercard e faz estimativas para outros pagamentos, feitos com liquidez e cheques.

A Amazon prosperou durante a pandemia do novo coronavirus, com as pessoas que ficaram em casa para limitar os contactos sociais a virarem-se para o comércio eletrónico para comprarem o que precisavam.

Mas o crescimento arrefeceu à medida que as pessoas se sentiram mais confortáveis e seguras para sair.

Segundo a empresa de investigação do comércio eletrónico MarketPlace Pulse, o valor dos bens vendidos na Amazon no último ano cresceu a uma velocidade que foi metade da de 2020.

À semelhança de outras empresas, a Amazon está a lidar com pressões provenientes de várias frentes, como inflação, questões de cadeias de abastecimento e escassez de mão-de-obra

Ao contrário dos lucros, as receitas subiram sete por cento, para 116,44 mil milhões de dólares, o que foi o sexto trimestre consecutivo em que as receitas superaram os 100 mil milhões.

A Amazon previa um intervalo de vendas entre 112 mil milhões e 117 mil milhões. Os analistas auscultados pela FactSet antecipavam 116,5 mil milhões.

Os resultados da Amazon foram divulgados quando a companhia enfrenta um crescente movimento de sindicalização dos seus trabalhadores, que já contestou junto da entidade reguladora das relações laborais.