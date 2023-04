Amazon aumenta vendas acima do esperado mas avisa para abrandamento na nuvem

Amazon concretiza segunda maior aquisição de sempre com compra dos estúdios MGM. © EPA/TANNEN MAURY

São tempos estranhos para a Amazon, que desde o início do ano despediu mais de 18 mil funcionários. A gigante do comércio eletrónico apresentou resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado, com um aumento de 9% das vendas para 127,4 mil milhões de dólares e os lucros operacionais melhoraram 30% para 4,8 mil milhões. Os lucros líquidos foram de 3,2 mil milhões, bem melhor que as perdas de 3,8 mil milhões do período homólogo.

Os números são positivos e foram bem interpretados pelos investidores, que impulsionaram as ações da Amazon mais de 11% nas trocas fora de horas após a divulgação.

No entanto, uma análise mais aprofundada do relatório e a orientação dada pela empresa provocou uma reversão do sentimento. As ações acabaram a cair 2% depois desse impulso inicial porque a Amazon avisou para um abrandamento do negócio da nuvem.

A empresa falou de uma "otimização" que está a ser levada a cabo pelos clientes da Amazon Web Services (AWS), a divisão poderosa que fornece serviços na nuvem e que nos primeiros três meses do ano cresceu 16% em receitas, para 21,45 mil milhões de dólares.

Mas tal não deverá continuar. Esta "otimização", referiu o diretor financeiro Brian Olsavsky, vai levar a um abrandamento significativo no crescimento do segmento.

"Os clientes continuam a avaliar formas de otimizarem os seus gastos na nuvem em resposta às condições económicas difíceis", disse Olsavsky na conferência com analistas. "Estamos a ver estas otimizações a continuarem no segundo trimestre com as taxas de crescimento das receitas em abril cerca de 500 pontos abaixo do que vimos no primeiro trimestre."

Como o consumo não está propriamente em expansão, isto sinaliza potenciais problemas para a Amazon em 2023, pelo menos no que ao crescimento de receitas e lucros diz respeito.

No comunicado de resultados, o CEO Andy Jassy frisou essas condições económicas adversas.

"Há muito para gostar na forma como as nossas equipas estão a trabalhar para os clientes, em particular no meio da incerteza económica", considerou. A Amazon continua o seu plano de reestruturação com várias rondas de despedimentos em massa, que este ano deverão afetar 27 mil funcionários.