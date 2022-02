Amazon brilha em trimestre robusto e aumenta preço do Prime

Amazon concretiza segunda maior aquisição de sempre com compra dos estúdios MGM. © EPA/TANNEN MAURY

Um salto de mais de 16% nas trocas fora de horas mostraram que o mercado acolheu bem os resultados trimestrais da Amazon, divulgados esta quinta-feira. A retalhista, agora liderada por Andy Jassy, reportou um crescimento de 9,4% nas vendas para 137,4 mil milhões de dólares e quase duplicou os lucros. Este salto deveu-se ao seu investimento na construtora de carros elétricos Rivian Automative, cuja dispersão em bolsa rendeu 11,8 mil milhões de dólares. Assim, os lucros da Amazon passaram de 7,2 no período homólogo para 14,3 mil milhões de dólares.

Um dos maiores destaques nesta apresentação de resultados foi o anúncio de que o serviço Amazon Prime vai aumentar de preço. A retalhista citou o aumento dos salários e do custo dos transportes, bem como o alargamento dos conteúdos disponíveis aos subscritores, para a primeira subida de preços desde 2018. A assinatura mensal passa de 12,99 para 14,99 dólares e a assinatura anual incha de 119 para 139 dólares.

Segundo o resumo dos resultados, só nos Estados Unidos os subscritores Prime receberam 6 mil milhões de encomendas com portes gratuitos e mais de 200 milhões de assinantes viram séries e filmes Prime em todo o mundo.

Ainda assim, os resultados marcam o primeiro trimestre em quatro anos em que o crescimento das vendas é apenas de um dígito. Além disso, a orientação para o primeiro trimestre é modesta e abaixo do que os analistas previam: a Amazon espera receitas entre os 112 e 117 mil milhões, enquanto a média do mercado apontava para 120 mil milhões.

Mas o mercado não reagiu da mesma forma negativa com que respondeu aos resultados da dona do Facebook, um dia antes. A gigante de Mark Zuckerberg ficou aquém das expectativas e avisou para um abrandamento no primeiro trimestre e as ações afundaram, primeiro 22% nas trocas fora de horas e depois 26% na reabertura do mercado.

A diferença parece estar na confiança de curto/médio prazo. Os investidores estão mais céticos quanto ao potencial de crescimento da Meta que da Amazon. Não só a empresa reportou sólidos resultados da sua divisão de nuvem, AWS, como também divulgou pela primeira vez números para a unidade de publicidade, que cresceu 32% para 9,7 mil milhões no trimestre.

"Tal como esperado na época natalícia, vimos custos mais elevados impulsionados pela escassez de trabalhadores e pressão inflacionária, e estes problemas persistiram no primeiro trimestre devido à Ómicron", disse o CEO , Andy Jassy, no comunicado dos resultados. "Apesar destes desafios de curto prazo, continuamos a sentir-nos otimistas e entusiasmados quanto ao negócio à medida que emergimos da pandemia."