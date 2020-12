Amazon compra startup de podcasts Wondery

Criada há quatro anos, a startup que publica podcasts como Business Wars ou Dirty John vai passar para as mãos da gigante Amazon. A Wondery será integrada no serviço de streaming de música Amazon Music.

O anúncio foi feito pela Amazon na noite desta quarta-feira. Com esta aquisição, cujo valor não foi revelado, a empresa de Jeff Bezos pretende alavancar os conteúdos não musicais no seu serviço de streaming. Em setembro, a Amazon passou a disponibilizar podcasts no Amazon Music.

"A Wondery já agrada aos ouvintes com uma coleção de podcasts imersivos e a empresa está a evoluir de um meio de entretenimento para uma experiência verdadeiramente nova e entusiasmante", afirma a Amazon na nota de imprensa.

A empresa acrescenta que, quando a aquisição estiver concluída, nada mudará para os ouvintes, já que "poderão continuar a encontrar os podcasts da Wondery numa variedade de fornecedores".

O Wall Street Journal já tinha avançado que as duas empresas estariam em negociações, notando que o valor de mercado da Wondery estaria próximo dos 300 milhões de dólares (cerca de 244 milhões de euros).

Mas, de acordo com a agência Bloomberg, a Amazon não terá sido a única empresa a reunir com a Wondery, notando que também a Apple e a Sony terão tentado comprar a startup.

É estimado que a Wondery tenha cerca de 20 milhões de utilizadores mensais únicos, o que permitiria à Amazon consolidar a ainda breve presença no mundo dos podcasts.