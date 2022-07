Amazon cresce e supera previsões em temporada de resultados desafiante

Amazon concretiza segunda maior aquisição de sempre com compra dos estúdios MGM. © EPA/TANNEN MAURY

Numa temporada de resultados próxima do desastre, com gigantes como a Meta e a Alphabet a desapontarem as previsões, a Amazon fez um brilharete com um crescimento de 7% nas receitas. A gigante faturou 121,23 mil milhões de dólares no trimestre de junho, acima dos 119 mil milhões que os analistas esperavam.

Este é um período difícil, com inflação elevada, receios de recessão, instabilidade geopolítica, desafios logísticos e fortalecimento do dólar face às principais moedas. Os resultados da Amazon foram considerados bastante bons tendo em conta o contexto e o que vinha acontecendo desde que as grandes tecnológicas começaram a apresentar os seus números trimestrais.

Importante também foi a orientação otimista dada pela empresa, que antecipa um crescimento de 13% a 17% no terceiro trimestre para 125-130 mil milhões de dólares. A empresa tem estado a implementar um plano de corte de custos, o que incluiu a redução do número de empregados para 1,52 milhões (saíram 99 mil).

"Apesar das pressões inflacionárias continuadas no combustível, energia e custos de transporte, estamos a fazer progresso nos custos mais controláveis que referimos no último trimestre, particularmente melhorando a produtividade da nossa rede de execução [de encomendas]", disse o CEO , Andy Jassy, no comunicado de resultados.

O trimestre registou o impacto da desvalorização acentuada das ações da Rivian, fabricante de carros elétricos que afundou 49% no segundo trimestre. O investimento da Amazon nesta empresa resultou num prejuízo de 3,9 mil milhões de dólares. Por isso, o segundo trimestre terminou com um prejuízo de 2 mil milhões, o segundo período consecutivo com perdas.

Os números mostram que o "boom" de vendas de comércio eletrónico registado no pico da pandemia de covid-19 está a esvaziar-se. As vendas online da empresa caíram 4% em relação ao homólogo, enquanto as vendas em loja física subiram 17%.

Por outro lado, o negócio da publicidade mostrou-se robusto, com um crescimento de 18% - o que contrasta com a quebra na Meta/Facebook e o abrandamento na Alphabet/Google.

Também a divisão de nuvem (Amazon Web Services) teve um desempenho risonho, subindo 33% para 19,74 mil milhões, acima do esperado. Já a Microsoft tinha desapontado os analistas no início da semana.

Esta apresentação de resultados marca um ano do mandato de Andy Jassy, que substituiu Jeff Bezos no cargo de CEO em julho de 2021.