Amazon escolhe seis influencers portugueses como embaixadores

A Amazon anunciou esta segunda-feira que escolheu os influencers digitais Alice Trewinnard, Helena Coelho, Luís Borges, Luana Santos, Madalena Abecasis e RicFazeres como novos embaixadores da marca, em Portugal, durante o ano de 2023.

Em comunicado, a multinacional explica que as seis personalidades "vão ser os rostos de diferentes campanhas da marca ao longo deste ano nas redes sociais, procurando assim atingir diversos públicos".

Três dos seis embaixadores - Alice Trewinnard, Helena Coelho e Luís Borges - fizeram já parte de campanhas anteriores da Amazon e reforçam, agora, a parceria no ano de 2023. A eles juntam-se novas caras que permitem "alargar o âmbito de divulgação da Amazon a novos públicos e a um segmento de consumidores mais alargado".

O objetivo da empresa norte-americana é "dar seguimento à estratégia de maximizar a visibilidade da Amazon" em Portugal.

Desde fevereiro de 2021 que os serviços da Amazon (a partir da Amazon.es) passaram a estar disponíveis em língua portuguesa. Também desde maio desse ano que a empresa passou a disponibilizar o Amazon Prime, o serviço de subscrição que inclui o envio gratuito em dois dias de produtos, acesso ao catálogo de filmes e séries premiados com o Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos com Amazon Photo e conteúdo gratuito para jogos com Prime Gaming.