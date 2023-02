Amazon reporta Natal desastroso e maior prejuízo anual de sempre

© Kazuhiro NOGI/AFP

Assim que os resultados trimestrais da Amazon foram apresentados, as ações da empresa deram um tombo imediato de quase 4% nas trocas fora de horas, depois de terem encerrado a sessão diária em alta de 7,38%. A queda sinalizou o descontentamento do mercado com a fraca rentabilidade do trimestre natalício da Amazon, que rendeu 278 milhões de dólares ou 3 cêntimos por ação. A expectativa era de 17 cêntimos.

"No curto prazo enfrentamos uma economia incerta, mas continuamos bastante otimistas quanto às oportunidades de longo prazo para a Amazon", disse o CEO Andy Jassy em comunicado.

A apresentação de resultados notou que a Amazon até conseguiu "uma temporada natalícia recorde", com mais vendas que nunca no fim de semana entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber Monday. As vendas no trimestre aumentaram, de facto, 9% para 149,2 mil milhões. O problema foi a rentabilidade. O lucro operacional caiu de 3,5 para 2,7 mil milhões e o lucro líquido teve uma derrocada de 14,3 mil milhões no ano anterior para apenas 278 milhões. Isto tem uma explicação, para lá dos desafios macroeconómicos: a Amazon encaixou um prejuízo de 2,3 mil milhões pelo investimento na Rivian Automotive.

Já se sabia que isto ia ter impacto, mas não tanto como se verificou. No global do ano, as vendas subiram 9% para 514 mil milhões de dólares e os lucros líquidos evaporaram-se em 2,7 mil milhões de prejuízos, contando com as perdas ligadas à Rivian Automotive (12, 7 mil milhões no total). Foi o pior prejuízo anual da história da Amazon e o primeiro desde 2014.

Depois de despedir 18 mil empregados, o CEO Andy Jassy tem agora pela frente um desafio de rentabilização. O executivo referiu no comunicado de resultados o esforço que a Amazon está a fazer para reduzir os custos nas operações de venda. Sublinhou o empenho com a qualidade da experiência do cliente e os investimentos que a empresa tem feito, desde streaming de conteúdos de entretenimento a saúde. Há, disse, "razão adicional para nos sentirmos otimistas quanto ao futuro."

Com a instabilidade que se adivinha para 2023, entre a inflação que continua elevada, um ano de guerra na Ucrânia e receios de recessão, o foco de rentabilidade estará na Amazon Web Services (AWS), que tem sido estelar para a empresa nos últimos anos. Em 2022, esta unidade teve um lucro operacional de 22,84 mil milhões de dólares, em contraste com o resto do negócio - ainda que os analistas esperassem melhor. Mas as perspetivas continuam centradas aqui, uma vez que o e-commerce não deverá crescer de forma acentuada num ano em que os consumidores estão com menor poder de compra devido à inflação.