Amazon Web Services lança serviço para montar rede privada de 5G

Adam Selipsky introduz AWS Private 5G durante o AWS Re: Invent 2021

A Amazon Web Services (AWS) anunciou hoje o lançamento de um novo serviço,<strong> AWS Private 5G, que permitirá às empresas clientes montarem redes privadas de 5G em poucos dias.

"É um novo serviço que torna fácil montar e gerir a sua própria rede móvel", disse o CEO Adam Selipsky, no arranque do evento anual AWS Re: Invent, que decorre esta semana em Las Vegas. "Pode fazê-lo em dias, em vez de meses. Consegue todos os benefícios da tecnologia móvel sem as dores dos ciclos longos de planeamento, integrações complexas e preços elevados à partida", frisou.

Segundo explicou o executivo, para usar o serviço a empresa cliente só tem de decidir onde quer construir a sua rede e especificar a capacidade. A AWS envia então todo o equipamento necessário - hardware, software e cartões SIM.

"Quando estão ligados, a rede 5G simplesmente autoconfigura-se e pode cobrir tudo desde o escritório corporativo ao campus, o chão de fábrica ou armazém", descreveu Selipsky. "Põe os cartões SIM nos dispositivos e voilá, liga-se tudo."

A empresa pode encomendar mais capacidade e mais dispositivos e ainda gerir permissões de acesso a partir da consola de gestão AWS, sendo que não há cobranças adicionais ligadas ao número de dispositivos ou de utilizadores.

"Com o Private 5G nem sequer precisa de uma licença de espetro", salientou o CEO. "Não há nada como o AWS Private 5G neste momento", reforçou, descrevendo o serviço como uma "one-stop-shop" que permite começar pequeno e escalar até onde for preciso.

O lançamento deste serviço, explicou Selipsky, vai resolver a complexidade de implementar uma rede privada de 5G, que é um dos principais aliciantes da nova geração móvel. Até agora, fazê-lo "leva muito tempo" e é "um processo complicado que requer conhecimento de telecomunicações", frisou. "É preciso trabalhar com múltiplos fornecedores, milhares de dispositivos. Não é fácil."

A AWS parece querer impulsionar a adoção de 5G para casos de uso empresariais da mesma forma que fez com a nuvem, um percurso que ocupou a primeira parte da apresentação de Adam Selipsky.

O evento anual Re: Invent, que voltou a ser presencial depois de uma interrupção por causa da pandemia de covid-19, decorre até sexta-feira, 3 de dezembro, em Las Vegas.