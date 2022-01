Anacom: 23% das pequenas empresas já usa Internet das Coisas

© Getty Images/iStockphoto

Cerca de 23% das empresas portuguesas com 10 ou mais trabalhadores recorreram à Internet das Coisas (IoT) em 2021, ao utilizar dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados remotamente através da Internet, revelou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta quinta-feira.

Segundo o regulador das comunicações, a percentagem verificada corresponde a mais dez pontos percentuais do que em 2020. Apesar do crescimento, Portugal continua abaixo da média dos 27 países da União Europeia, sendo o 16º a recorrer mais à IoT.

Os dados apontam que o recurso à IoT tende a ser maior "à medida que aumenta a dimensão empresarial", sendo que a percentagem de utilização de IoT está "acima da média" no caso das médias empresas (35%) e das grandes empresas (46%).

"Por sector de atividade, a utilização de dispositivos interconectados monitorizados ou controlados remotamente pela Internet nos setores da eletricidade e água (41%), alojamento e restauração (30%) e comércio por grosso e a retalho (28%) superou a média nacional", detalha a Anacom.

O principal fim para o recurso à IoT pelas empresas é segurança das instalações (86%), gestão do consumo de energia (32%), gestão logística (21%), processos de produção (19%), monitorização das necessidades de manutenção (18%) e serviço ao cliente (13%).

O uso do IoT pelas empresas vai ao encontro do acesso à internet pelos utilizadores individuais, sendo que, em 2020, 30% destes tinham algum dispositivo de uso pessoal com acesso à internet. A percentagem está acima da média da União Europeia. Os equipamentos mais utilizadores para uso pessoal são relógios inteligentes, pulseiras de fitness, óculos ou auscultadores, equipamentos de localização por GPS, roupas, sapatos ou acessórios. Há ainda os casos dos automóveis com conexão à internet sem fios e das máquinas conectados com a Internet para cuidados médicos e de saúde.

"Estes equipamentos domésticos e de uso pessoal com ligação à Internet foram mais utilizados pelos indivíduos com maiores níveis de escolaridade e com menos de 45 anos", nota a Anacom.