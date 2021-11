Anacom. Tráfego de internet móvel dispara 36% até setembro

Internet em casa © pixabay

O tráfego de acesso à Internet em banda larga móvel cresceu 36% entre julho e setembro, em termos homólogos, revelou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta terça-feira, um dia antes de entrar em vigor a recomendação do Governo para reimplementação do teletrabalho nas empresas.

Em comunicado, o regulador realçou que o disparo se explica "pelo aumento do número de utilizadores e, sobretudo, pelo aumento da intensidade de utilização do serviço". O tráfego médio mensal, por utilizador ativo de internet móvel, aumentou 25,9% face ao período homólogo. Cada utilizador consumiu, em média, 6,6 GB (gigabytes) por mês. Já o tráfego médio mensal gerado pelas 'máquinas' utilizadas (PC/tablet/pen/router) ascendeu a 31,5 GB, mais 36% face ao mesmo período de 2020.

O número de utilizadores efetivos fixou-se em 8,9 milhões, mais 9% em termos homólogos, o que "corresponde a uma penetração de cerca de 86,6 por 100 habitantes, mas 7,1 pontos percentuais".

O aumento do número de utilizadores resulta "de aumentos, quer do número de utilizadores de Internet no telemóvel (+8,7%), quer dos utilizadores do serviço de acesso à Internet através de PC/tablet/pen/router (+13,3%)". Neste último ponto, "trata-se do maior crescimento homólogo registado desde 2010, o qual poderá estar associado ao Programa Escola Digital, lançado em setembro de 2020, e que inclui a distribuição aos alunos de hotspot de internet e um cartão SIM para ligação à rede móvel, ao gradual desconfinamento e ao período de férias".

No final do terceiro trimestre de 2021, o número de assinantes que efetivamente utilizaram os serviços móveis cresceu 3,5%, para 430 mil, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Segundo a Anacom, "trata-se do maior crescimento registado desde que se iniciou a recolha deste indicador (em 2010)". O crescimento do número de subscritores é justificado "pela maior adesão" aos planos pós-pagos e híbridos, "que já representam 62,6% do total de acessos efetivamente utilizados".

"Os planos pré-pagos (+0,1% nos últimos 12 meses) inverteram, neste trimestre, a tendência de decréscimo que ocorria desde 2012", lê-se. Esta evolução estará associada ao gradual levantamento das limitações à circulação iniciado na segunda quinzena de março, segundo o regulador.

No que respeita ao tráfego de voz móvel em minutos registou-se um aumento de 4,4% face ao mesmo trimestre de 2020. Neste ponto, o número de minutos de conversação por acesso de voz móvel foi de 239 por mês (+1,2%).

"A duração média das chamadas foi de 3 minutos e 1 segundo por chamada, menos 2 segundos (-1,1%) que em igual período do ano anterior", lê-se.

O número de acessos móveis habilitados a utilizar o serviço totalizou 18 milhões.

No que se refere às quotas, a Meo, da Altice Portugal, foi o prestador com a quota mais elevada dos acessos móveis ativos com utilização efetiva (40,3%). Seguiu-se a Vodafone (29,8%), a NOS (26,9%) e a Nowo (1,8%).

No caso das quotas de subscritores de acesso à Internet em banda móvel, a quota da Meo foi de 37,3%, seguindo-se a NOS com 30,3%, a Vodafone com 29,3%. A NOS detém a quota mais elevada de tráfego de Internet em banda larga móvel (41,4%), seguida da Vodafone (30,5%) e da Meo (27,6%).