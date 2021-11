André Aragão de Azevedo: "Temos oportunidade de estar no centro do mundo utilizando o digital"

Entrada do público no recinto da Web Summit 2021 © Carlos Pimentel/Global Imagens

André Aragão de Azevedo subiu ao palco CIS - Corporate Innovation Summit, na tarde desta terça-feira, logo após a exibição de um filme promocional sobre Portugal, que recorreu ao passado de exploração marítima para mostrar a sua capacidade de inovação. "Na preparação deste filme tentámos pensar no propósito do país e na aprendizagem com a história", começou por dizer o secretário de Estado para a Transição Digital. Mais do que passado, porém, o responsável político vinha focado no futuro com um objetivo bem traçado: mostrar uma nação digital, com qualificações e capaz de vingar na revolução tecnológica.

"Temos oportunidade de estar no centro do mundo utilizando o digital", apontou, elencando alguns dos principais desafios que importa resolver. Entre eles, três áreas que o governante considera prioritárias - pessoas, empresas e competências. "Estamos a usar as pessoas como o nosso cérebro e as empresas como o nosso coração", diz. No entanto, para que ambos consigam crescer e desenvolver-se, é preciso garantir mais eficiência e agilidade nos serviços públicos. "Aprovámos, finalmente, uma estratégia para a utilização de cloud na administração pública", sublinha.

Contudo, a estratégia nacional tem de passar ainda pelo reforço de competências digitais na população. De acordo com os dados citados por André Aragão de Azevedo, 48% dos portugueses não tem literacia digital, o que representa "um desafio porque sabemos que 90% dos trabalhos do futuro vão exigir essas competências". "Temos de assegurar que não deixamos ninguém para trás e que envolvemos as pessoas ciber excluídas", defende.

Uma das formas de reverter estes números passa, diz, pela aposta na escola digital e na entrega de computadores aos alunos e professores, garantindo que têm formação adequada para tirar proveito destas ferramentas. "Temos de ser rápidos e ágeis na resposta", pede. Por outro lado, atentar às questões da igualdade de género é igualmente fundamental, nomeadamente para que o número de estudantes universitários do sexo feminino (54%) se reflita no mercado de trabalho. "Apenas 0,7% dos líderes de IT em Portugal são mulheres. Temos de reverter esta tendência".

Mudanças aceleradas pela pandemia

A caminho de se assinalarem dois anos desde o início da crise sanitária em Portugal, André Aragão de Azevedo lembrou "o impacto significativo [da pandemia] nos modelos de negócio", que se traduziu numa adoção mais rápida da tecnologia. "Temos agora, ou tivemos durante o pico da pandemia, 71% de trabalhadores remotos, enquanto tínhamos apenas 5% em 2019", analisa. Para que esta mudança se conclua com sucesso, o responsável pela pasta da transformação digital diz ser necessário manter uma "aposta forte no ecossistema de startups", incentivando, apoiando e criando as condições para que se desenvolva.

"Temos todas as razões para estarmos extremamente otimistas em relação ao nosso futuro", garante o secretário de Estado, que não terminou a intervenção sem repetir o argumento utilizado esta segunda-feira pelo ministro da Economia e da Transformação Digital, Pedro Siza Vieira. "Conseguimos ser o país número um na vacinação", disse, apelando a que se replique o mesmo esforço no campo do digital. "É só uma questão de planeamento e capacidade de execução", remata.