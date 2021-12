Andres Ortolá é o novo direitor-geral da Microsoft Portugal. Paula Panarra assume cargo mundial

D.R © Andres Ortolá, diretor-geral da Microsoft Portugal, e Paula Panarra, diretora global de vendas da área de retalho e bens de consumo

A Microsoft anunciou esta quinta-feira alterações na liderança da subsidiária portuguesa. A partir de 1 de janeiro de 2022, o gestor argentino Andres Ortolá será o diretor-geral da Microsoft Portugal, enquanto a atual líder, Paula Panarra, assume o cargo de diretora global de vendas da área de retalho e bens de consumo, com responsabilidades a nível mundial.

Em comunicado, a Microsoft esclarece que Ortolá, que está na tecnológica há vinte anos, vai liderar a Microsoft em Portugal, numa altura em que a organização tem já mais de 1.400 profissionais no país. O foco é o "apoio ao segmento empresarial, ao setor público e aos parceiros, nos seus processos de transformação digital, assim como em estabelecer novas alianças e colaborações que ajudem a impulsionar as áreas de inovação e sustentabilidade, mas também incrementar a confiança no digital".

Até aqui Andres Orotlá diretor-geral das Filipinas. Entrou na Microsoft em 2000, passando pelas áreas de consultoria, vendas e marketing. Foi também regional technology leader e regional business manager para contas globais para os mercados português, espanhol, italiano e grego, até que saiu para a Quest Software, no Dubai. Aí, liderou "a operação da tecnológica no Médio Oriente, a que se seguiu uma passagem pela IBM, onde ocupou cargos como director of sales for software e diretor de marketing para o Médio Oriente e África. Regressou à Microsoft em 2014, passando pela área de clientes corporate e chegando a liderar o segmento empresarial em SIngapura.

"Estou muito entusiasmado por integrar a equipa portuguesa e dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido desenvolvido até aqui", afirma o novo diretor-geral da Microsoft Portugal.

A fasquia é elevada para Ortolá, segundo a própria Microsoft. "Sob a liderança de Paula Panarra, a Microsoft Portugal estabeleceu alianças estratégicas com grandes empresas e entidades públicas, elevou as iniciativas dos mais de 3.700 parceiros nacionais e colocou em marcha projetos com elevado impacto social, como o Building the Future e o Ativar Portugal".

Por sua vez, Paula Panarra deixa a Microsoft Portugal, que liderava desde 2016, para ser diretor global de vendas da área de retalho e bens de consumo. A gestora portuguesa ficará "responsável pelo desenvolvimento do negócio de Dynamics 365 e Power Platform, neste setor, a nível mundial".

Paula Panarra é licenciada em Engenharia Química-Biotecnologia, tendo mais de 20 anos de experiência profissional. Assumiu ao longo da sua carreira diferentes funções, destacando-se a passagem pela Procter & Gamble, onde esteve 15 anos. Entrou na Microsoft em 2010, como diretora de marketing e, ao fim de três anos na tecnológica passou a diretora executiva de marketing & operações. Seguiu-se em 2016 a direção-geral da tecnológica em Portugal.