Android 13. Portugal será um dos primeiros países a receber nova Google Wallet

A próxima versão do sistema operativo móvel mais utilizado mundo, Android 13, vai introduzir uma carteira digital onde os utilizadores poderão guardar cartões de pagamento, cartões de fidelização, bilhetes de transportes, entradas para eventos e diversos outros itens passíveis de digitalização. A novidade foi anunciada hoje no palco do evento anual Google I/O, que decorre a partir da sede da empresa em Mountain View.

"Portugal é um dos mercados onde temos Google Pay, portanto será um dos primeiros mercados a ter a Wallet", disse ao Dinheiro Vivo Dong Min Kim, diretor de produto para Google Wallet, numa sessão de antecipação das novidades da empresa.

O responsável explicou que a novidade permitirá "acesso rápido e seguro aos essenciais quotidianos num único local." Isto incluirá certificado digital de vacinação, cartões de estudante, chaves de carro digitais, chaves para quartos de hotel e de acesso ao escritório, e em breve formas oficiais de identificação. Dong Min Kim disse que a Google está a "trabalhar com estados dos EUA e governos nacionais para adicionar cartões de identificação e cartas de condução", algo que deverá acontecer ainda este ano.

Outro aspeto importante da nova Wallet é que vai estar integrada em aplicações quando o contexto o justifique. Por exemplo: quando o utilizador está a planear o seu trajeto, a carteira pode adicionar fundos ao título de transportes antes de chegar à estação de metro, permitindo-lhe poupar tempo ao não ter de se dirigir a uma máquina para carregar o título.

De notar também que a Wallet estará disponível no Wear OS, começando com suporte para cartões de pagamento.

Mais novidades Android 13

O tema desta atualização é privacidade, segurança, personalização e integração entre dispositivos Android. A Google já tinha anunciado um reforço dos controlos de privacidade e segurança, sendo que os utilizadores vão poder determinar de forma mais apurada o que partilham com que aplicações. Um exemplo: será possível dar acesso a apenas fotos ou videos selecionados, em vez de dar permissão a uma app para todo o rolo da câmara de um smartphone.

Nas definições, haverá um esquema de cores que indica o nível de segurança do telefone - verde, amarelo ou vermelho - e as mensagens passarão a ter encriptação end-to-end.

Trystan Upstill, vice-presidente de engenharia para Android, disse na sessão de antecipação que o sistema transitará de MMS e SMS para o protocolo de mensagens RCS.

"Um dos casos de utilização para todos nós é mantermo-nos em contacto com amigos e família. Queremos que todos os utilizadores de Android estejam confiantes de que as suas mensagens são privadas."

Há ainda uma atualização interessante nas definições de idioma. Passará a ser possível escolher diferentes idiomas para diferentes aplicações. Por exemplo: as mensagens instantâneas em português e a aplicação bancária em inglês, ou qualquer dos outros idiomas que o Android suporta.

Serão ainda feitos updates para que os dispositivos se integrem melhor uns com os outros, por exemplo permitindo fazer "copiar" num e "colar" noutro.

"As pessoas continuam a adicionar mais dispositivos à sua vida e desejam que eles funcionem melhor uns com os outros", referiu Trystan Upstill. "O Android sempre teve no centro a escolha, permitindo ao utilizador escolher os dispositivos que melhor funcionam para si independentemente da marca."

Este segundo beta do Android 13 será lançado hoje. O Google I/O decorre até amanhã.