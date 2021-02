Andy Jassy. Sucessor de Jeff Bezos fincou carreira na nuvem

Andy Jassy, CEO da AWS, assumirá a liderança da Amazon no terceiro trimestre. © AFP

De forma algo inesperada, a apresentação de resultados da Amazon fez correr tinta com uma mudança de cadeiras. Ao fim de 27 anos, Jeff Bezos vai abandonar a liderança executiva da Everything Store, a gigante do comércio eletrónico que fundou ainda nos anos 90.

Andy Jassy, até aqui líder da Amazon Web Services, o braço da tecnológica dedicado à computação cloud, assumirá a liderança da Amazon no terceiro trimestre do ano.

"A Amazon é o que é por causa da invenção. Fazemos coisas loucas juntos que depois se tornam no normal", explicou Bezos, indicando que, neste momento, vê a Amazon "no seu ponto mais inovador, o que faz que seja a melhor altura para esta transição".

Esta será a primeira vez em que há uma mudança na liderança da empresa. Aos 53 anos, Andy Jassy, um nome discreto na indústria tecnológica, assume a posição de maior relevo numa Amazon que há muito deixou de ser "apenas" uma loja de livros online.

A empresa que Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, deixa a Jassy é agora uma unidade com tentáculos em diversas áreas de atividade - do retalho físico, com a Whole Foods ou as lojas self-service Amazon Go, até à área da inteligência artificial, com destaque para a assistente digital Alexa, sem esquecer a pesada logística de entregas, que até já compra aviões a companhias aéreas para fazer frente ao aumento exponencial de encomendas.

E, já há alguns anos, a infraestrutura da AWS representa uma forte componente da internet: em novembro, quando uma falha perturbou o serviço houve consequente impacto em empresas e aplicações, desde a Adobe ou iRobot até ao gestor de passwords 1Password, entre tantos outros.

Andy Jassy trabalha há mais de 20 anos na Amazon - em entrevistas já revelou que nunca trabalhou para outra empresa além da Amazon. Saído da faculdade, no fim dos anos 90, ingressou na tecnológica e ganhou destaque na estrutura já no início dos anos 2000, quando a companhia começou a desenvolver as primeiras explorações daquilo que viria a tornar-se a AWS.

Citado pelo TechCrunch, Jassy refere inclusive que, "de forma discreta, perto de 2000, tornámo-nos numa empresa de serviços sem qualquer tipo de fanfarra".

Descrito por alguns como o arquiteto da visão para a área cloud da Amazon, Jassy alavancou aquela que é uma das galinhas dos ovos de ouro da gigante tecnológica: em 2020, a AWS gerou receitas de 45 mil milhões de dólares e lucros de 13,5 mil milhões - mais de 63% dos 21,3 mil milhões de dólares de lucro anual da Amazon.