Animais de estimação já podem encontrar sósias nas obras de arte em todo o mundo

A Google acaba de lançar, esta terça-feira, uma ferramenta que permite que os animais de estimação encontrem s+osias artísticos. Isto é, permite comparar uma fotografia do animal de estimação - e pode ser um cão, gato, peixe, coelho, répteis ou qualquer outro - com obras de arte de museus de todo o mundo onde surgem animais identicos. Chama-se Pet Portraits.

"O seu animal de companhia pode ser combinado com estátuas egípcias antigas, arte urbana mexicana vibrante, aquarelas chinesas serenas e muito mais. Basta abrir a câmara na aplicação gratuita Google Arts & Culture para Android e iOS e poder começar a descobrir se os sósias do seu animal de estimação são tão divertidos quanto alguns dos nossos companheiros animais favoritos e as suas correspondências", anuncia a Google esta terça-feira em comunicado.

"Quando o utilizador tira uma foto no modo Pet Portraits, o nosso algoritmo de visão computacional treinado reconhece onde está o seu animal de estimação, recorta a imagem e coloca-os onde pertencem: na frente e no centro. Uma vez concluído, um algoritmo de machine learning pega na foto do seu animal de estimação e faz uma correspondência por entre dezenas de milhares de obras de arte das coleções excepcionais dos nossos parceiros para encontrar as que parecem mais semelhantes", explica a gigante tecnológica norte-americana.

Mas não é apenas por diversão que a Google lança esta ferramenta. Os resultados obtidos no Pet Portraits incluem informação sobre as histórias e os artistas por trás de cada obra de arte, tornando-se também educacional. É possível descobrir, por exemplo, os 10 gatos ou cães mais engraçados da história da arte.