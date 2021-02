Ano novo em Marte 'celebra-se' (23 meses depois) este domingo. Eis as diferenças para a Terra

Um ano tem 365 dias (pode ter 366), certo? Não necessariamente. Depende do planeta, já que na Terra esse é o número de dias (cada um tem 24h) que a Terra demora a dar uma volta completa na órbita do Sol. No caso do nosso vizinho vermelho Marte, um ano em Marte equivale a 687 dias terrestres, ronda por isso os 23 meses.

E este domingo, 7 de fevereiro, é um dia especial (numa perspetiva humana) porque precisamente 23 meses depois é quando Marte conclui mais uma órbita em torno do Sol. A efeméride é celebrada pela Agência Espacial Europeia (ESA) e aproveitamos para explicar como tudo funciona (pode ver mais pormenores na infografia no topo).

Marte demora quase o dobro do tempo que a Terra dos humanos (pelo menos atualmente) precisa para dar a volta ao Sol.

Isto significa que um humano teria bem menos anos em Marte. Quantos? Basta dividir a sua idade atual na Terra por 1,88.

Um dia marciano (o tempo que o planeta precisa para dar a volta sobre si mesmo) também tem um nome diferente, chama-se sol e em Marte é um um pouco longo que um dia terrestre: tem 24 horas e 39 minutos.

Já a nível de estações, por lá também existe inverno, primavera, verão e outono e são definidos pela posição do planeta ao longo de sua órbita ao redor do Sol, à semelhança do que acontece por cá.

O Ano Novo marciano começa com o equinócio do norte (primavera do norte, outono do sul), quando começa a receber progressivamente mais luz do Sol.

A ESA explica ainda que ao contrário das estações da Terra, em Marte elas não têm a mesma duração, diferem e isso leva a que durante a primavera e o verão no hemisfério sul, há um maior aquecimento da atmosfera de Marte, que causa turbulência e fortes tempestades de poeira - quem já viu o filme de Ridley Scott O Marciano (2015), com Matt Damon sozinho em Marte, sabe do que falamos.

A temperatura geral do planeta é muito mais fria - a média anual é de -60 graus Celsius.

Sem surpresa, o calendário em Marte começou a ser contabilizado (pelos humanos) bem mais tarde do que na Terra. A contagem começou no ano terrestre de 1955, já que pouco depois (em 1956) registou uma grande tempestade de poeira no planeta. Daí que a 7 de fevereiro de 2021 Marte cumpre 36 anos.

Daqui a 23 meses Marte cumpre mais um ano, será a 26 de dezembro de 2022, seguindo-se 12 de novembro de 2024 e por aí adiante.

(Ilustrações de Pedro Panarra)