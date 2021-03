Anúncio no Facebook, fake news, burla feita

A história é antiga, mesmo que as tecnologias sejam novas: a receita milagrosa para ganhar dinheiro (promovida sob a forma de anúncio online), o segredo de poucos revelado por uma personalidade no que parece uma oportunidade única (destacada em notícia falsa com aspeto de site de media conhecido) e uma ligação para a tal receita milagrosa (normalmente de criptomoedas como bitcoin) que requer o pagamento antecipado de 250 euros ou dólares.

Há três anos que é fácil encontrar esquemas fraudulentos destes em publicidade no Facebook e Google, o duopólio de publicidade online a nível mundial (mais de 86% do bolo) e o motivo pelo qual a Austrália impôs novas leis para obrigar à partilha dessas receitas. Pequenos ou grandes, quem quer chegar rapidamente e online a um público local ou global dificilmente passa sem os gigantes - incluindo esquema de fraude.

Em novembro de 2019, o DV noticiava com pormenor um esquema semelhante ao descrito. Com a pandemia e "cada vez mais pessoas na net, aumentaram as fraudes online", admite André Gouveia, analista financeiro da Deco Proteste. Já neste mês, este tipo de anúncios no Facebook parece ter disparado. Em pouco mais de uma semana, o DV investigou em Portugal cinco destes anúncios que terão chegado a milhares de pessoas. O esquema é sempre o mesmo e na maioria dos casos tenta que as pessoas invistam num site chamado Bitcoin Revolution - "uma fraude que já denunciámos", diz André Gouveia.

Fomos tentar perceber com Facebook e Google o que têm feito para evitar os anúncios, mas antes, os detalhes: dos cinco anúncios que vimos no Facebook, todos tinham em destaque a imagem de João Soares no programa de Ricardo Araújo Pereira Isto é Gozar com Quem Trabalha. O título do anúncio, sob a forma de link, surge em variações de: "João revelou como ganha durante a crise, todos podem conseguir com um pequeno investimento". Ao carregar, somos levados para uma página que parece de um jornal como Público.pt ou Eco.pt (o aspeto é igual, embora o URL não tenha nada que ver). O texto remete para a tal receita milagrosa que "será atingida" com compra de bitcoin. Basta abrir conta e contribuir com 250 euros.

"O normal é as pessoas perderem esses 250 euros, mas há quem perca mais [e também há roubo de dados e identidade em algumas situações]", admite André Gouveia, que até outubro recebia uma queixa de fraude destas por mês - agora são duas por semana. O analista não tem dúvidas: "A criptomoeda é a fachada perfeita para fraudes, porque há pouca regulação (em Portugal, é zero)". Confiar em quem está do outro lado de um serviço destes é "uma roleta russa, pode ser legítimo ou não".

Em todos os cinco anúncios há caraterísticas comuns. Todos são criados por páginas que tentam passar por revistas em áreas temáticas: MusicIngs (notícias de música clássica), Graphic24x7 (grafismo e design); InteractiveTrends (gaming), 99Planner (casamentos), EventIent (eventos). Todos têm ligações para um blog no Shopify dedicada ao tema (menos um, o MusicIngs.com) onde estão estão poucos conteúdos (cinco notícias bastam) e claramente cópias de outros sites sem critério ou coerência. São páginas de Facebook com pouco mais de um mês, cinco a dez posts no total e nenhuma tem publicado o post com foto de João Soares tornado anúncio com notícia falsa.

Olhando para a biblioteca de anúncios do Facebook, podemos ver que o primeiro anúncio costuma ser para promover a página (daí que várias tenham mais de dois mil seguidores), a que se segue o tal anúncio com fakes. As páginas destes sites do Shopify têm moradas que parecem falsas, mas alguns estão registados na Rússia ou Ucrânia e estes esquemas já chegaram à Índia e à Austrália.

Ser anunciante é fácil, gigantes reagem

Quão fácil é fazer anúncios no Facebook? Do que vimos, bem fácil. Basta ter uma página há pouco tempo, criar conta empresarial e um meio de pagamento. Estes cinco anúncios violam, ainda assim, cerca de cinco regras da rede social, que são cada vez mais apertadas, ao ponto de proibirem anúncios com decotes, pessoas de boxers, limitarem temas sociais e menção a características pessoais, religião ou política. Os anúncios com criptomoedas também estão banidos desde 2018, mas as notícias falsas ajudam a escapar aos algoritmos que controlam os anúncios.

Uma semana depois de denunciarmos as páginas no botão que existe para o efeito elas ainda estavam ativas (tal como os anúncios), mas um dia depois de contactarmos o Facebook Iberia, foram removidas. O Facebook não respondeu a várias das nossas questões sobre os anunciantes, admitiu apenas ser uma missão que "leva a sério" com "sistemas que vão sendo aperfeiçoados" (não especificou que mudanças foram feitas) e encoraja "todos a reportarem estes anúncios nos três pontos no topo do anúncio".

O Facebook foi nesta semana tema de capa do MIT Technology Review, com a publicação a considerar que a rede social "está viciada na disseminação de desinformação" porque combater isso "contraria os desejos de crescimento constante de Zuckerberg".

A Google fez algumas mudanças mas admite que não há soluções a toda a prova. Miguel Crespo, investigador do ISCTE admite que a literacia mediática ajudará a que cada vez menos pessoas "caiam no engodo". Na Finlândia, desde 2014 que os alunos a partir dos seis anos têm no currículo escolar literacia mediática e digital. José Costa Rodrigues, que vendeu recentemente a startup Forall Phones, lançou agora um projeto que procura combater este tipo de desinformação online. "A NewCapital é uma plataforma de educação financeira, para já gratuita, onde queremos pôr especialistas a explicar como poupar, empreender e investir sem ser enganado", diz-nos.