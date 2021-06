Aplicação portuguesa conquista público em concurso no Reino Unido

Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas, alunos que desenvolveram a aplicação EcoClass. © DR

Uma aplicação portuguesa conquistou o interesse do público do Reino Unido no concurso Apps for Good. A aplicação EcoClass, para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos, ganhou o prémio do público numa das competições internacionais deste género, segundo informação divulgada esta quarta-feira.

Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional e ganhou o prémio do público. A EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo, mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos.

O Apps for Good é um programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em todos os países, tornando-se, desta forma, numa das maiores competições mundiais de aplicações.

Em Portugal, a iniciativa é promovida pela CDI e pretende atrair jovens entre 10 e 18 anos e também professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. Atualmente com 220 escolas, a ambição é chegar a 3600 escolas a nível nacional, indicou ao Dinheiro Vivo o líder da competição em Portugal, João Baracho.