Aplicações a 'crashar' no Android? Google disponibiliza atualização para WebView e Chrome

Google. © SUSANA BATES / AFP

Tem tido problemas a utilizar algumas aplicações no Android desde esta segunda-feira à noite? Não é caso único. Em algumas aplicações, como é o caso do Gmail, a aplicação encerrava inesperadamente.

De acordo com a Google, o problema está ligado à Vista Web do sistema Android, que permite visualizar conteúdos web no telefone. Se o problema ainda persistir no seu smartphone, basta atualizar esta componente, uma vez que a Google já disponibilizou uma correção para esta questão.

Através do Google Play já pode atualizar tanto esta Vista Web do Android como o Google Chrome no smartphone para a versão mais recente. Para isso, pode recorrer a esta página e instalar a atualização; aqui encontrará a atualização disponível para o Google Chrome.

Ao longo da noite, alguns utilizadores deixavam recomendações sobre como remover a Vista Web para que as aplicações voltassem a funcionar sem problemas.

Enquanto a situação não estiver totalmente estável para todos os utilizadores, a Google deixava recomendações para que os utilizadores recorressem à versão desktop das aplicações.