App que ajuda a melhorar o bem-estar dos colaboradores nas empresas chega a Portugal

A Aon, empresa líder mundial de serviços profissionais nas áreas do risco, reforma, saúde e pessoas, acaba de anunciar o lançamento, em Portugal, de uma ferramenta apelidada de inovadora que tem como objetivo avaliar, gerir e melhorar a saúde e bem-estar dos colaboradores das organizações.

A aplicação, Well One, foi desenhada para ativar e medir as quatro dimensões de bem-estar permitindo assim que as empresas construam estratégias de wellbeing assertivas e alinhadas com as verdadeiras necessidades dos seus trabalhadores.

A nova plataforma digital utiliza a análise de dados recolhidos para gerar um health score - ​​​​​​​ranking de saúde. É através deste resultado que as medidas serão adaptadas, por parte das empresas, de forma a ir ao encontro de um bem-estar coletivo.

Joana Coelho, gestora de recursos humanos da Aon Portugal, afirma em comunicado que "o investimento em programas de apoio à saúde e bem-estar dos colaboradores é bastante positivo a vários níveis, contudo poderá revelar-se insuficiente para que as empresas consigam atingir níveis satisfatórios de resiliência".

Através desta aplicação, os colaboradores também têm a possibilidade não só de acompanhar o seu nível de saúde, bem como de o promover para conciliarem ainda melhor o seu estilo de vida com a sua profissão, a sua performance e a sua motivação.

Para além disto, é possível comparar as suas métricas com a de outros, tal como as empresas podem comparar os seus resultados com outras do setor e definir estratégias de mitigação e gestão dos riscos associados.

A acrescentar aos benefícios, a app dá-lhes acesso a um coach virtual, a objetivos individuais e a conteúdos sobre o bem-estar e a possibilidade de se manterem ligados a colegas para participarem em desafios, assim como ganhar reconhecimento pelo contributo que dão na adoção de comportamentos saudáveis ​​em toda a organização.

"Ao reforçarem a saúde e o bem-estar das suas pessoas, as empresas estão a assegurar claramente resiliência para o futuro", conclui a gestora.

Veja o vídeo de apresentação:

Well One App - aon-63

A app está na Google Play e Apple Store.