App Rydpay traz uma nova forma de pagar na bomba de gasolina sem filas e esperas

A app de pagamentos móveis chega à Península Ibérica e vai permitir o pagamento a partir do carro em postos de combustível em Portugal e Espanha. Lisboa, que segundo a revista Forbes é um dos mercados mais promissores para a startup, será a sede ibérica da empresa de Munique.

Com 29 milhões de carros e 14.000 postos de combustível na Ibéria, a Rydpay começa agora a operar em Portugal e Espanha.

A Rydpay é uma startup especializada no segmento automóvel e no abastecimento de combustível e serviços associados, permitindo os pagamentos eletrónicos através da aplicação com ligação aos sistemas inteligentes de vários modelos automóveis.

A primeira prioridade da aplicação em Portugal é a criação de uma rede de marcas de postos de combustível aderentes ao novo sistema de pagamento móvel, informam em comunicado.

A sua operação ibérica, para além de estar sediada em Lisboa será liderada pela gestora e especialista no setor das tecnologias, Verónica Pestana, que já passou por gigantes como a Microsoft, Nokia e Sony.

"Em apenas alguns anos, as infinitas possibilidades de digitalização permitiram o desenvolvimento e acesso a formas de pagamento mais rápidas e cómodas", afirma a country manager.

Oliver Götz, presidente executivo e fundador da Ryd, sublinha que " o mercado ibérico tem as condições ideais para a expansão da Rydpay para além dos países de língua alemã. Por isso esta evolução aparece como natural para o desenvolvimento do negócio".

Este sistema foi desenvolvido pela ThinxNet GmbH, com sede em Munique.