Apple acusada por associações de consumidores de tornar os iPhone mais lentos

O grupo internacional Euroconsummers denuncia utilização de práticas de obsolescência (de reduzir a capacidade dos seus produtos) por parte da Apple. A gigante tecnológica é assim acusada de tornar mais lentos, intencionalmente, os seus dispositivos eletrónicos.

Em causa estão os iPhone 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus que terão sido desenvolvidos e vendidos de forma "não funcional" que viria mais tarde a incentivar os consumidores a comprarem a mais nova e recente geração de iPhone.

Bélgica e Espanha, países membros da Euroconsumers, vão avançar com uma ação judicial contra multinacional norte-americana. Em 2021, também Itália e Portugal admitem vir a acusar a Apple de ter atualizado, secretamente, o software dos modelos do iPhone 6 sabendo, à partida, as alterações consequentes. Entre algumas das anomalias verificadas nos aparelhos eletrónicos, destacam-se a lentidão, a perda de desempenho e o shut down inesperado dos mesmos.

Na Europa, a Euroconsumers tentou não só compensar os proprietários destes modelos de iPhone, mas também incentivar a criação de telemóveis mais sustentáveis. No entanto, a falta de uma solução satisfatória leva agora o caso para os tribunais, com uma acusação contra a marca por práticas comerciais desleais, enganosas e agressivas na União Europeia.

Nos Estados Unidos a situação ficou resolvida de uma forma mais cordial uma vez que a Apple confirmou o sucedido e compensou os clientes lesados, concordando pagar 113 milhões de dólares aos consumidores insatisfeitos. Desta forma, a marca terá resolvido as acusações provenientes de 33 estados norte-americanos.

Apesar das acusações, a Apple alega que as alterações feitas na gama de telemóveis tratam-se apenas de atualizações que visam prolongar a vida útil das baterias e reduzir as falhas que decorrem com o passar do tempo.

Numa altura em que as constantes alterações climáticas têm vindo a pôr em causa a sustentabilidade do planeta Terra, a questão da limitação intencional da vida dos iPhone e de outros produtos tecnológicos é vista como uma ameaça para o meio ambiente. Nesse área, a Apple deixou de enviar carregadores com os novos iPhone 12, precisamente com o argumento de querer reduzir o desperdício.

F.R.M