Apple Airpods Pro ou Sony WF-1000XM4: quais os melhores auscultadores sem fios do mercado?

Os Apple Airpods Pro estão recheados de tecnologia, mas temos de reconhecer que a qualidade sonora dos auriculares que costumavam vir juntamente com os iPods e iPhones nunca foi uma referência.

O manancial tecnológico parece não ter fim: otimização da pressão atmosférica, carregamento sem fios, cancelamento ativo de ruído, dois microfones que analisam permanentemente a música que estamos a ouvir e o ruído exterior duzentas vezes por segundo de forma a "limpar" tudo o que está a mais. O cancelamento de ruído é eficaz, e no modo de transparência é possível ouvir os sons vindos do exterior. A partilha de áudio, permite dividir conteúdos de áudio entre dois pares de AirPods, assim jogar, ver filmes e ouvir música pode ser feito com companhia.

Junto com os Airpods são fornecidas pontas em silicone de três tamanhos, e quando colocados nos ouvidos, são extremamente confortáveis, o seu baixo peso permite usá-los durante horas sem causar incómodo, mesmo em atividades desportivas. Infelizmente a qualidade sonora é apenas mediana, com uma apresentação descontraída, mas que nunca chega a ter grande detalhe em nenhuma gama de frequências, o que torna a reprodução musical menos envolvente do que gostaríamos.

A Sony tem uma grande tradição na reprodução de áudio portátil, afinal de contas foi a inventora do Walkman, que pode não dizer nada à maioria das pessoas atualmente, mas foi determinante para os jovens ouvirem música na década de 1980. Hoje em dia já ninguém recorre ao Walkman para reproduzir música, mas para ouvir, os WF-1000XM4 não deixam os créditos da marca em mãos alheias.

Tecnologicamente avançados, os WF-1000XM4 contam com o processador de áudio DSEE Extreme, com Edge-AI para melhorar ficheiros com baixa resolução até uma qualidade próxima da alta resolução, com resultados espantosos. A Sony dotou-os ainda com o LDAC, o seu codec proprietário que permite que o streaming por Bluetooth de ficheiros de alta resolução até 24-bit/96kHz seja transmitido à velocidade de 990kbps. Infelizmente só é possível tirar partido deste codec utilizando smartphones Android.

Para tirar partido de todo o potencial, e funcionalidades que os WF-1000XM4 oferecem é melhor instalar a aplicação Sony Headphones Connect, disponível para iOS e Android. Através dela é possível alterar o modo de controlo, o som dos auriculares, atualizar tanto o assistente virtual como o firmware.

Uma vez emparelhados, basta abrir a caixa de transporte para serem detetados pelo smartphone. Esta rotina, à semelhança do que acontece com os Airpods quando utilizados com um iPhone, está mais simplificada por causa da funcionalidade fast pairing com o sistema Android. Recebemos uma notificação pop-up do estado da bateria, e é possível rastrear a sua localização através da aplicação "Google Find My Device".

Quando os colocamos nos ouvidos há uma diferença notória em relação aos Airpods, não tanto pelo peso, mas pela sensação de que temos realmente algo colocado nos ouvidos. As pontas são de espuma com memória e apesar de serem fornecidas em três tamanhos, mesmo o indicado para nós, nunca proporcionou o nível de conforto obtido com os Airpods.

Já no que toca à qualidade sonora, desde o primeiro momento em que pusemos algo a tocar, foi notória a melhoria: a performance musical está noutro patamar com graves profundos, mas sem exagero e bem recortados, clareza na gama média, e agudos refinados e cheios de detalhe. Não se mostraram esquisitos com diferentes géneros musicais, e ouvimos desde Keith Jarrett, passando por Portishead até às Suites para violoncelo de Bach durante algumas horas até começarmos a sentir algum incómodo causado pelas esponjas. Este problema pode ser ultrapassado adquirindo pontas de silicone ou de espuma de substituição na medida exata dos nossos ouvidos.

Com preço similar, estas duas propostas diferenciam-se conforme o ecossistema em que vão ser utilizados: ambos oferecem caixa de carregamento sem fios (um pouco mais prática a dos Airpods), suporte para áudio 360°, e em ambiente Apple a melhor experiência de utilização são claramente os Airpods Pro. Para utilizar com um smartphone Android, os Sony WF-1000XM4 são a melhor opção, sendo que a sua qualidade sonora é superior mesmo com um smartphone iPhone, apesar de não tirar partido do codec LDAC.

Especificações:

Sony WF-1000XM4

Bluetooth: Versão 5.2

Redução de ruído: Sim

Duração da bateria: 8 horas + 24 horas com a caixa de carregamento

Controlo por voz: Assistente Google, Amazon Alexa

Peso: 7.3g (x2)

Preço: 280 euros

Apple Airpods Pro

Bluetooth: Sim (AAC, SBC)

Redução de ruído: Sim

Duração da bateria: 5 horas + 19 horas com a caixa de carregamento

Peso: 5.4g (x2)

Preço: 279 euros