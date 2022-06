Apple desloca parte da produção de iPads da China para o Vietname

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2022 • 12:16 Partilhar este artigo Facebook

A Apple decidiu transferir parte da sua produção de iPads da China para o Vietname, face às interrupções suscitadas pelas medidas de prevenção epidémica impostas em várias cidades chinesas, informou hoje o jornal japonês Nikkei.

De acordo com a mesma fonte, a empresa chinesa BYD, especializada na montagem de iPads, estabeleceu, em conjunto com a norte-americana Apple, linhas de produção no Vietname, para deslocar parte da produção para aquele país.

Embora a realocação parcial da produção se deva sobretudo a problemas na cadeia de fornecimento e interrupções causadas pelas medidas de bloqueio em Xangai e outras cidades da China, está também em linha com a tendência dos últimos anos, como resultado da guerra comercial travada entre Pequim e Washington.

Há dois anos, pouco antes do início da pandemia, a Apple transferiu parte da sua produção dos auriculares AirPod Pro da China para o Vietname, seguindo os passos de outras empresas norte-americanas de diversos setores, face à imposição de taxas alfandegárias punitivas, impostas pelos Estados Unidos sobre bens oriundos da China.

O Governo de Joe Biden não aboliu essas taxas, o que, juntamente com o menor custo da mão de obra no Vietname, motivou a realocação de parte da produção.

Segundo o Nikkei, a Apple também pediu aos seus fornecedores na China que aumentem as reservas de componentes eletrónicos e garantam o fornecimento de 'chips' semicondutores para manter a produção.