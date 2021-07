Apple dispara com super trimestre impulsionado pelo iPhone 12 e serviços

Novidades do iOS 14.5 para iPhone © Apple

Mais um trimestre, mais uma surpresa positiva da Apple. A marca liderada por Tim Cook acaba de reportar uma subida exponencial das receitas (+36%) no seu terceiro trimestre fiscal, findo a 26 de junho, impulsionadas sobretudo pelas vendas do iPhone 12 e de serviços.

"Estabelecemos um novo recorde para o trimestre de junho", disse o CEO Tim Cook, na conferência com analistas que se seguiu à apresentação de resultados. "A maioria das geografias teve crescimentos a dois dígitos", indicou o responsável, sublinhando que os mercados registam "um crescente sentido de otimismo" quanto ao futuro.

Os números do trimestre representam um novo recorde para a empresa de Cupertino, que nunca tinha atingido um volume de negócios deste calibre no trimestre de junho, habitualmente menos forte porque antecede o lançamento dos novos iPhones.

As receitas somaram 81,4 mil milhões de dólares, bem acima dos 73,5 mil milhões previstos pelos analistas. Os lucros por ação foram de 1,30 dólares, sendo que o mercado antecipava 1,01 dólares.

O crescimento foi ainda mais expressivo nos lucros, que quase duplicaram (+93%) para 21,74 mil milhões de dólares.

A justificar este desempenho estão as vendas do iPhone, cujas receitas cresceram 50% para 39,5 mil milhões de dólares. O iPhone 12, lançado no outono do ano passado, provou ser um "blockbuster" para a empresa, com uma resiliência das vendas que desafia a redução habitualmente sentida antes de sair um novo modelo. Tim Cook sublinhou a importância de ser um modelo 5G, nova geração móvel que ainda está numa fase incipiente e deverá continuar a impulsionar crescimento.

O outro segmento em destaque foi o dos serviços: os analistas previam receitas em torno de 16,3 mil milhões de dólares e a Apple reportou 17,4 mil milhões, o que reflete um crescimento de 33% face ao trimestre homólogo.

O relatório apresentado esta terça-feira mostra que todos os segmentos subiram neste trimestre. O iPad continua a recuperar terreno, escalando 12% para 7,3 mil milhões de dólares, no que foi o seu melhor trimestre de junho em dez anos. O Mac cresceu 16% para 8,2 mil milhões, e a área de wearables, casa e acessórios subiu 36% para 8,77 mil milhões.

Apesar do tom otimista de Cook na conferência, o CEO avisou que ainda não chegámos ao fim do túnel da pandemia de covid-19.

"O progresso feito não é progresso garantido", afirmou Cook, referindo-se ao que temos visto no último ano e meio. Citando a rápida disseminação da variante Delta do coronavírus, Cook reconheceu que "a estrada para a recuperação vai ser sinuosa".