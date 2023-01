Apple é novamente a maior fabricante de smartphones do mundo

Apple apresentou os novos iPhone 14 e companhia no seu Apple Park, na Califórnia. Os 14 Pro sem notch foram a maior novidade. © DR

A Apple regressou ao topo do mercado mundial de smartphones graças às vendas dos novos iPhones no último trimestre de 2022, captando 24,1% de quota. O salto da fabricante norte-americana para o topo, ultrapassando a Samsung, não foi propriamente surpreendente, visto que o trimestre natalício é o mais forte do ano para vendas do iPhone.

Mas desta vez os números têm contornos especiais, porque este trimestre assistiu à maior queda de sempre de vendas desde que existem smartphones. As remessas caíram 18,3%, um tombo histórico provocado pelos receios dos consumidores perante inflação galopante e incerteza económica.

De acordo com a IDC, a Apple vendeu 72,3 milhões de iPhones no último trimestre de 2022, o que representou uma quebra significativa em relação ao mesmo período do ano anterior. No Natal de 2021, a Apple tinha vendido 85 milhões de iPhones, o que significa que as vendas caíram 14,9%.

No entanto, o iPhone conseguiu uma quota de mercado maior do que teve nesse Natal. Isto porque todas as outras marcas caíram ainda mais que a Apple.

A Samsung, na segunda posição, derrapou 15,6% para 58,2 milhões de smartphones vendidos, o que lhe garantiu 19,4% de quota.

A partir daqui o top cinco é composto apenas por marcas chinesas. Em terceiro aparece a Xiaomi, cujas vendas caíram 26,3% para 33,2 milhões de unidades. Ficou com 11% de quota de mercado.

A OPPO aparece em quarto depois de cair 15,9% no trimestre, ficando-se nos 25,4 milhões de dispositivos vendidos. E a vivo recuou 18,9% para 22,9 milhões de smartphones, com 7,6% de fatia do mercado.

O volume total do quarto trimestre de 2022 foi de 300,2 milhões de smartphones, menos 67,3 milhões que no Natal de 2021.

Top de vendas

1º - Apple

72,3 milhões de unidades

24,1% de quota

2º - Samsung

58,2, milhões de unidades

19,4% de quota

3º - Xiaomi

33,2 milhões de unidades

11% de quota

4º - OPPO

25,3 milhões de unidades

8,4% de quota

5º - vivo

22,9 milhões de unidades

7,6% de quota