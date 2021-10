Apple falha previsões e diz que escassez de componentes custou 6 mil milhões de dólares

iPhone 13 Pro © Apple

A Apple faturou mais 18,6 mil milhões de dólares entre junho e setembro de 2021 que no mesmo trimestre do ano passado, mas mesmo assim as receitas da gigante ficaram aquém do que Wall Street antecipava. O crescimento de 29% neste período, para 83,36 mil milhões de dólares, foi impulsionado por subidas em todos os segmentos de produtos e serviços.

No entanto, o mercado apontava para algo entre 84 e 85 mil milhões, o que explica que as ações da empresa tenham derrapado mais de 3,5% nas trocas fora de horas, após o fecho do mercado.

Na conferência com analistas que se seguiu à apresentação dos resultados, o CEO Tim Cook disse que a empresa sofreu o impacto de "problemas maiores que o esperado" na cadeia de fornecimento, com escassez de chips e disrupção na produção relacionada com a covid-19. O executivo disse que a estimativa é de que estes problemas tenham representado um impacto negativo de 6 mil milhões de dólares nas receitas da empresa. Ou seja, a Apple teria vendido mais - e superado as previsões do mercado - se pudesse ter produzido mais.

Ainda assim, foi um trimestre muito lucrativo para a marca: os lucros líquidos incharam 62% para 20,5 mil milhões de dólares.

Relevante para os números deste trimestre é que os quatro modelos do novo iPhone 13 só foram para o mercado um dia antes do fecho de contas, o que significa que o aumento das receitas no produto mais importante da marca se deveu sobretudo ao iPhone 12.

Foi isso mesmo que referiu o diretor financeiro Luca Maestri, sublinhando que as receitas do smartphone subiram 47% para 38,8 mil milhões de dólares neste trimestre. O entusiasmo dos consumidores em relação ao iPhone 13 só poderá ser aferido nos próximos resultados, que vão configurar o primeiro trimestre fiscal de 2022 e coincidir com a vital época de compras natalícias.

Uma nota importante dada por Maestri é que a empresa espera um impacto negativo ainda maior da disrupção na cadeia de fornecimento no próximo trimestre. Tim Cook elaborou sobre esta questão, identificando a escassez de chips como o pior problema, que está a afetar "a maioria dos produtos" da Apple apesar de uma procura que está "muito forte", disse o CEO.

Mac, iPad, wearables e serviços em alta

O iPhone foi a categoria de produtos que mais cresceu, mas todas as linhas da Apple registaram uma subida neste período. Os computadores Mac atingiram, segundo Luca Maestri, um novo recorde de receitas (9,17 mil milhões de dólares). O diretor financeiro disse que os últimos cinco trimestres foram os melhores de sempre para o computador que a Apple introduziu originalmente em 1984.

Em termos de iPad, as receitas cresceram 23% para 8,2 mil milhões de dólares, e no segmento dos wearables (onde se incluem os AirPods e o Apple Watch) a subida foi de 12% para 8,7 mil milhões de dólares.

Já nos serviços, que agora representam a segunda categoria com mais peso nas receitas, o incremento foi de 26%, "melhor que o esperado", segundo Cook.

O CEO, que respondeu a muitas questões dos analistas em relação aos problemas na cadeia de fornecimento e à disrupção da pandemia de covid-19, manteve um tom positivo.

"Estamos otimistas quanto à forte procura futura pelos nossos produtos", disse Tim Cook, frisando o progresso "encorajador" que está a acontecer em relação à situação de pandemia global.