Apple foi a única marca que não caiu em trimestre péssimo para a venda de computadores

Novo MacBook Air 2022 © Apple

As condições macroeconómicas adversas e a fraca procura tanto por parte de consumidores como empresas levou a uma quebra acentuada das vendas mundiais de computadores no segundo trimestre de 2023. Das cinco maiores marcas do mercado, a Apple foi a única que não caiu e até registou uma subida das vendas dos seus computadores Macintosh, melhorando a quota de mercado em dois pontos percentuais.

No entanto, o cenário geral é bastante negativo. Os dados da IDC mostram que as vendas globais caíram 13,4% neste período, o que marca o sexto trimestre consecutivo de quedas num segmento que tinha experimentado crescimento exponencial durante a pandemia.

Agora, os inventários acumulam-se e as principais marcas não conseguem escoá-los. A líder mundial, a chinesa Lenovo, teve uma quebra de 18,4% nas vendas no segundo trimestre e a sua quota caiu para 23,1%. A segunda maior fabricante, HP, caiu 0,8% mas melhorou a fatia - passou de 19,1% para 21,8% de quota. No terceiro lugar do ranking mundial, a Dell Technologies tombou 22% e passou a ter 16,8% do mercado.

Só a Apple conseguiu crescer (+10,3%) e passou de 6,8% para 8,6%, ficando em quarto no ranking global. O grupo Acer, na quinta posição, afundou 19,2%.

"A montanha-russa da oferta e procura que a indústria dos PC enfrentou nos últimos cinco anos foi extremamente desafiante", afirmou o analista Ryan Reith. "As empresas não querem ser apanhadas com baixa oferta, como aconteceu em 2020 e 2021, mas ao mesmo tempo parecem hesitar fazer grandes apostas na recuperação do mercado", explicou.

"Do lado do consumo, estamos a ver um regresso aos hábitos pré-pandemia em que as necessidades de computação são partilhadas por múltiplos dispositivos, e acreditamos firmemente que a carteira dos consumidores vai favorecer os smartphones e não os PC", adiantou.

E do lado empresarial, há que notar o impacto das ondas de despedimentos de muitas organizações, o que reduz a necessidade de investir em dispositivos, combinado com a introdução da Inteligência Artificial Generativa. Os orçamentos estão a ser reduzidos e a ser aplicados noutras áreas.

A questão logística é importante, como nota o analista Jitesh Ubrani, visto que as fabricantes têm tido dificuldade em normalizar os stocks no rescaldo da disrupção pandémica e ajustá-los ao comportamento volátil do mercado.

"Os elevados inventários de canal e componentes estão novamente a empurrar o mercado para baixo", resumiu. "E apesar de estes problemas estarem lentamente a dissipar-se, muitos fornecedores de componentes continuam a oferecer preços reduzidos como parte do esforço de escoar o inventário, apesar de tanto os fabricantes de PC como os canais estarem cautelosos em relação a novos sistemas devido à redução da procura."