Apple investe 3 mil milhões de euros para produzir carro elétrico com a Kia

A gigante tecnológica Apple parece determinada em ter o seu primeiro automóvel no mercado em 2025. A empresa liderada por Tim Cook - que não quis dar detalhes sobre o projeto recentemente, já que o segredo continua a ser apanágio da marca - vai investir 3 mil milhões de euros na parceria com a Kia Motors (que pertence, em parte, à Hyundai).

O acordo, que é reportado num relatório do jornal sul-coreano DongA Ilbo (citado pela Bloomberg), afirma que o negócio deverá ser assinado a 17 de fevereiro. O plano é lançar até 2024 o carro da Apple, feito com conhecimentos na setor da Kia, com uma meta inicial de produção de 100 mil unidades por ano, algo que pode ser depois expandido para as 400 mil unidades, revela o relatório.

O investimento da Apple será usado para construir novas instalações exclusivas para a produção e desenvolvimento do Apple Car (não há nome oficial).

A informação bate certo com os rumores que têm circulado sobre o carro da Apple, com o analista Ming-chi Kuo a prever que o veículo seja lançado oficialmente em 2025.

483 km de autonomia no Apple Car

Kuo indica também que a versão mais evoluída do Apple Car deverá ter 483 km de autonomia (já dentro dos níveis de autonomia da Tesla, embora até 2025 os valores podem ser diferentes).

O modelo também deverá permitir que uma carga de 5 minutos (não é indicado o tipo de carregamento) permita 100 km de autonomia extra. Em velocidade, deverá atingir os 100 km/h em apenas 3,5 segundos e ter uma velocidade máxima de 257 km/h. Haverá, pelo menos, um outro modelo com caraterísticas menos sonantes e mais acessível.

Já no início de janeiro surgiram notícias vinda da Coreia do Sul de que a Apple estava a negociar com a Hyundai o seu projeto de carro elétrico, com a ideia de ter um veículo que também seja autónomo.