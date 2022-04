Apple supera expectativas mas avisa para dificuldades na cadeia de abastecimento

iPhone 13 © Apple

Meia hora depois de divulgar resultados recorde para os primeiros três meses do ano e receitas acima do esperado, as ações da Apple estavam a derrapar mais de 4%. O motivo do nervosismo dos investidores é o horizonte de dificuldades que o CEO Tim Cook e o diretor financeiro Luca Maestri apresentaram na conferência com analistas desta noite.

Os números apresentados foram bons em toda a linha: as receitas subiram 9% para 97,3 mil milhões de dólares, um nível inédito no primeiro trimestre e acima do que os analistas e a própria Apple esperava. Os lucros subiram cerca de 6% para 25 mil milhões e todas os produtos cresceram salvo o iPad, marcando recordes para o iPhone, Mac e Serviços. A performance da empresa foi um bálsamo para o mercado numa semana de más notícias a torto e a direito.

No entanto, o período corrente (terceiro trimestre fiscal para a Apple) terá ventos contrários a soprar e foi isso que pressionou em baixa as ações da empresa nas trocas fora de horas.

É que apesar de forte procura por parte dos consumidores em todas as linhas de produtos da Apple, a escassez de componentes e os problemas infindáveis da cadeia de abastecimento estão a impedir a marca de responder às solicitações. O problema é tão sério que a empresa prevê um impacto negativo de 4 a 8 mil milhões de dólares no trimestre que findará em junho, o que é bastante pior que o que aconteceu nos primeiros meses do ano.

Os analistas frisaram repetidamente o "excelente trabalho" que a Apple fez a navegar estes obstáculos nos últimos dois anos, num caldo que envolve a pandemia de covid-19 e a disrupção logística e agora a inflação galopante e os efeitos devastadores da guerra na Ucrânia. O CEO Tim Cook endereçou estas questões no início da conferência.

"Quero reconhecer a tragédia humanitária que está a acontecer na Ucrânia", afirmou, notando que a Apple está a fazer donativos para causas humanitárias na região e a doar equipamentos aos refugiados. "Também quero frisar a natureza imprevisível da pandemia", disse, salientando que a normalidade parece estar a regressar à Europa e Estados Unidos mas a China sofreu um revés, com novas disrupções.

"Estes tempos lembram-nos de que a tecnologia infundida com humanidade faz uma diferença real no mundo, e é aí que o nosso foco continua."

(em atualização)