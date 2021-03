Apple vai investir mil milhões de euros na Alemanha e criar novo centro em Munique

Projeto do novo centro da Apple em Munique. © Apple

A Apple vai instalar em Munique o seu Centro Europeu de Silicon Design, que estará focado no desenvolvimento de componentes e tecnologia para a área da conectividade e wireless. O anúncio foi feito esta quarta-feira, com a tecnológica a indicar que, no total, o investimento na Alemanha "ultrapassará os mil milhões de euros nos próximos três anos".

A Apple indica que, através deste centro, será possível criar "centenas" de novos postos de trabalho nestas novas instalações. Atualmente a cidade de Munique já tem o maior hub de engenharia da Apple na Europa, com cerca de 1 500 engenheiros.

Este novo centro estará dedicado à área mobile da Apple. Nas palavras da dona do iPhone, este será o maior local na Europa dedicado à investigação e desenvolvimento de semicondutores para a área mobile. As novas instalações vão contar com mais de 2 700 metros quadrados.

"Não poderia estar mais entusiasmado com tudo aquilo que as nossas equipas de engenharia em Munique vão descobrir - desde a exploração de novas fronteiras com a tecnologia 5G até uma nova geração de tecnologias que irá trazer poder, velocidade e conectividade ao mundo", aponta Tim Cook, CEO da Apple, citado em comunicado. O líder da Apple sublinha ainda que Munique tem sido "uma casa para a Apple há já quatro décadas".

Ao longo dos últimos cinco anos, a Apple já investiu mais de 15 mil milhões de euros em 700 empresas na Alemanha, como a Infineon, a Varta ou a empresa de produtos químicos DELO, cuja resina é utilizada na tecnologia de Face ID que integra os novos produtos.