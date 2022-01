Apple volta a ser maior fabricante mundial de smartphones com iPhone 13

iPhone 13 Pro © Apple

A Apple reconquistou a liderança do mercado mundial de smartphones graças ao iPhone 13, ultrapassando a Samsung no último trimestre de 2021. De acordo com os dados da IDC, a marca da maçã vendeu 84,9 milhões de iPhones no trimestre do Natal, garantindo 23,4% de quota de mercado.

A Samsung aparece logo a seguir no ranking, com 19% de quota e 68,9 milhões de smartphones vendidos neste período crítico para as marcas.

"Apesar de um ligeiro declínio em relação ao ano passado, a Apple teve um trimestre natalício impressionante, saltando acima da Samsung para o topo", escreveu a IDC. "A sua força na cadeia de fornecimento ficou mais patente que nunca no quarto trimestre", continuou, já que este foi um período em que a escassez de componentes e disrupção logística mantiveram o cerco à indústria.

O iPhone 13 foi a força motriz por detrás do desempenho, o que levou o preço médio de venda dos iPhones a subir, já que a mais recente versão é mais cara. O volume de vendas refletiu-se na performance financeira da empresa, que apresentou resultados trimestrais recorde na quinta-feira.

No que toca às outras fabricantes, Samsung e Xiaomi foram as únicas do top 5 que cresceram (8,1% e 3,9%, respetivamente). A OPPO aparece em quarto lugar, com 8,3% de quota, e a vivo em quinto, com 7,8%.

Em termos do mercado global, houve um ligeiro declínio de 3,2%, com um total de 362,4 milhões de smartphones vendidos no quarto trimestre de 2021. Foi o segundo trimestre consecutivo em quebra, algo que o analista Ryan Reith atribuiu às questões logísticas que estão a gerar problemas crónicos de stock.

Pior, o analista indica que esta disrupção vai continuar pelo menos durante a primeira metade de 2022, esperando-se um alívio depois do verão.

"Não há dúvida que a procura ainda é forte em muitos mercados, e até certo ponto estamos a assistir a um interesse crescente dos consumidores no 5G e novos formatos, como os dobráveis", notou Ryan Reith.

Olhando para o ano de 2021, as vendas de smartphones subiram 5,1% para 1,35 mil milhões de unidades. Se não fosse pelos problemas logísticos, a IDC acredita que o mercado teria crescido bastante mais e a expectativa é de um "crescimento saudável" em 2022.

A Samsung liderou as vendas no ano de 2021, com 20,1% de quota e 272 milhões de smartphones vendidos, e a Apple ficou em segundo com 17,4% e 235,7 de iPhones vendidos. A IDC notou que foi a Xiaomi que mais beneficiou da derrocada da Huawei, com um salto impressionante de 29,3% nas vendas. A Apple também registou uma subida significativa de 15,9%, enquanto a Samsung teve um crescimento mais moderado de 6%.