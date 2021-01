Apps para uma vida mais organizada em 2021

Trabalho remoto ou teletrabalho © Unsplash

Um novo ano começa e se antes já era habitual ser uma boa altura para parar e definir novas metas e prioridades na era da pandemia, do trabalho e ensino remoto e do difícil balanço entre família e trabalho, ainda faz mais sentido. As apps que se seguem prometem organizar melhor as nossas vidas, fazer listas e ganhar eficiência.

Bring!

Da Suíça para o mundo. Esta é a app que permite criar as listas de compras (organizando automaticamente por áreas) e partilhá-las com a família, juntar os cartões de fidelidade de várias empresas num só lugar e ter mais variedade nos pratos a cozinhar já que dá receitas - e ainda ligar tudo isto à assistente digital para acrescentar receitas por voz - funciona com Siri, Google Assistant ou Alexa.

Disponível em: Android / iOS. Gratuita

Plantie - mantenha o foco

Esta app tenta gerir o tempo dos utilizadores para que se concentrem em tarefas específicas sem serem interrompidos. Se for bem sucedido vai ver a sua planta ou fruta favorita crescer, numa estratégia que tenta incentivar as pessoas a focarem-se em tarefas.

Disponível em: iOS (em Android chama-se Forest). Gratuita

App Plantie

Trello

A app especialista em listas agrupadas que podemos partilhar com colegas de trabalho, amigos ou família já ganhou vários prémios como app de produtividade e é uma boa ferramenta colaborativa para repleta de quadros com tarefas e checklists.

Disponível em: Android / iOS. Gratuita

HabitBox

Quer cumprir os desafios a que se propôs para 2021, criando novos hábitos mais saudáveis? Esta é uma boa app para isso, permitindo selecionar novos hábitos, acompanhar o progresso ao longo do tempo e exigir a si próprio mudanças positivas na sua vida, de beber mais água a fazer mais exercício. Em Android há a Habitify que tem missão semelhante e é gratuita.

Disponível em: iOS. Subscrição mensal (€4,99) ou de valor total de €19,99

Revolut

A forma como organiza de forma analítica o orçamento familiar é notável e invejável para qualquer app de banco. Para aglomerar várias contas bancárias no mesmo espaço existe a app DABOX, que pertence à Caixa Geral de Depósitos - a app do Activo Bank permite o mesmo.

Disponível em: Android / iOS. Gratuita

Evernote

É a app que organiza notas mais completa e popular dos últimos anos e permite adicionar entre notas mensagens de voz, adicionar anexos ou tirar fotos.

Disponível em: Android / iOS. Gratuita

Google Drive

O ecossistema da Google é simples para trabalhar em documentos de forma colaborativa e incluem o Google Fotos, que até junho permite fazer backup automático ilimitado e gratuito das fotos do telefone.

Disponível em: Android / iOS. Gratuita

Outras a ter em conta:

Procraster; Slack (plataforma colaborativa profissional); Password Manager; Pocket; HabitList; Smarter Time; Microsoft To Do (substituiu Wunderlist); Todoist; Planner Pro; IFTTT; Unroll.Me; DABOX; Otter (para transcrição de aúdio para texto); Calendly

(texto inicialmente publicado na Notícias Magazine de 3 de janeiro)