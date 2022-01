Askblue prevê mais de 20 milhões em receitas e admite escritório no Brasil em 2022

Pedro Nicolau, CEO da Askblue © D.R

A Askblue é uma consultora portuguesa na área da tecnologia que tem crescido gradualmente desde que surgiu, em 2013, em Lisboa. O ritmo de crescimento tem sido by the book, sem saltar etapas, com os frutos a surgirem cada vez mais robustos. O ano de 2021 terminou com as receitas a rondar os 16 milhões e um crescimento orgânico "acima dos 20%", abrindo caminho a uma estratégia de consolidação. A ambição agora é recrutar 100 novos trabalhadores em 2022 e reforçar a operação global, apostando num maior grau de especialização das áreas de negócio. Objetivo? Que as receitas superem os 20 milhões de euros. A empresa admite também vir a abrir um escritório durante este ano no Brasil, na sequência da política de recrutamentos.

"Em 2022, esperamos mais negócio e mais crescimento, tanto nacional como internacional", revela o presidente executivo da Askblue, Pedro Nicolau, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

"Para 2022, prevemos um forte crescimento das receitas e estimamos uma faturação acima dos 20 milhões de euros", acrescenta o gestor, garantindo que a empresa segue o seu caminho, "sem descurar nenhum dos elementos da cultura empresarial que garantiu o sucesso até agora". A aposta para o ano que agora começa "passará por um maior grau de especialização", assente em "metodologias de desenvolvimento ágil, do modelo nearshore" e num "profundo" know-how dos quadros da empresa. O foco da atividade mantém-se nas áreas que fizeram da empresa uma referência: banca, seguros e serviços, indústria e utilities.

A previsão do líder da consultora tem como ponto de partida a progressão do negócio. Desde o arranque das operações, há quase nove anos, que a consultora está a crescer, algo visivelmente assinalável na evolução do volume de negócios nos últimos três anos, o que é relevante, visto que dois desses anos foram em contexto pandémico.

"A Askblue tem vindo a registar um crescimento sustentado da sua operação, tendo atingido um volume de negócios de 13,5 milhões de euros, em 2020, o que representou um crescimento de 25% face a 2019. Em 2021, devemos atingir uma faturação de 16 milhões de euros, o que representa um crescimento de 18,5% face a 2020. O valor de EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] cresceu 20% face a 2020, seguindo a tendência dos últimos anos que tem sido sempre apresentando valores positivos alinhados com o setor de atividade", revela Pedro Nicolau.

"Uma das frentes que tem alavancado o crescimento da Askblue é o mercado internacional, que continua a crescer mais do que o mercado nacional. Este crescimento foi potenciado pelo investimento em desenvolvimento comercial que temos vindo a realizar, através de uma equipa dedicada", argumenta o gestor. A empresa entrou recentemente no mercado norte-americano, onde "já foram entregues diversos projetos, entre os quais, um para um cliente do setor financeiro e para um county [região administrativa denominada por condado]". E os mercados no noroeste da Europa estão "a crescer, com parcerias fortes ao nível local", bem como no Médio Oriente, em particular, na Arábia Saudita, onde a empresa reativou parcerias.

A Askblue é uma consultora focada no "desenvolvimento de projetos com fortes necessidades em tecnologias de informação", cujo trabalho é apoiar "processos de transformação digital" das empresas e, nessa lógica, ajudar a definir estratégias e estruturação de negócios. As competências-chave desta consultora são: consultoria de negócio/business transformation; consultoria em tecnologias de informação; operações - application management e suporte aplicacional via Askblue Technology Center (ATC); e outsourcing especializado.

Chegada ao Brasil

Com sede em Lisboa e escritórios em Coimbra e na ilha Terceira, Pedro Nicolau adianta que é uma "possibilidade" a abertura de um escritório no Brasil, devido ao aumento recente do recrutamento de profissionais "com larga experiência" nesse mercado.

Askblue conta com 400 profissionais, mas já anunciou que vai recrutar mais 100 ao longo do ano de 2022. O objetivo é chegar à fasquia dos 500 trabalhadores. A nova leva de recrutamentos representa um novo ciclo de crescimento.

"Como é do conhecimento geral, o recrutamento na área da tecnologia enfrenta vários desafios e, hoje, temos de enfrentar sobretudo a concorrência externa. Com o teletrabalho, um profissional que esteja em Portugal pode, facilmente, ser contratado por uma empresa estrangeira. Por isso, a nossa abordagem tem diversas camadas, como o recrutamento à saída das universidades e a constante aposta na formação e em novas competências", explica Pedro Nicolau.

Segundo o CEO da consultora, os profissionais que vierem a integrar a empresa podem contar com uma política de formação e desenvolvimento, na área de consultoria "na vertente internacional", bem como em outras áreas específicas como a financeira. Acrescem formações em tecnologias "como OutSystems, React, Java e .Net".

"A satisfação das nossas pessoas continua a ser uma das prioridades, pelo que promovemos a formação ao longo da sua progressão na Askblue", afiança, revelando que a empresa, em 2021, investiu 600 mil euros em academias internas para formar os funcionários. A esta verba somaram-se 300 mil euros investidos no desenvolvimento comercial do negócio, com equipas dedicadas, sobretudo nos mercados internacionais, apesar do contexto pandémico.