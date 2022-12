Assistente Digital CAIXA criada por startup de Braga premiada nos Banking Tech Awards

Dinheiro Vivo 14 Dezembro, 2022 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Assistente Digital CAIXA, criada pela AgentifAI, foi reconhecida como a "Melhor Assistente Digital" nos Banking Tech Awards, um dos eventos de maior expressão do setor bancário.

Esta solução tecnológica 100% nacional usa inteligência artificial (IA) e tecnologia de processamento de linguagem natural (PLN) para facilitar as interações entre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e os seus clientes, explica a empresa de Braga em comunicado, relembrando que "já soma vários outros prémios desde o seu lançamento como os IDC Portugal Digital Awards, Prémio Cinco Estrelas, iCXA - International Customer Experience Awards, Global Banking & Finance, e foi também distinguida pelos PayTechAwards com alta recomendação".

De acordo com Rui Lopes, CEO da AgentifAI, "este prémio é um reconhecimento da excelência da solução desenvolvida na AgentifAI para uma nova geração de soluções conversacionais suportadas em IA". O responsável realça que "esta solução é uma das poucas do mundo capaz de realizar transações financeiras em diálogo fluido e humanizado com o cliente, e define um novo paradigma da utilização da tecnologia no serviço ao cliente".

No mesmo comunicado, a startup portuguesa detalha que a "Assistente Digital CAIXA permite que os clientes possam realizar transações e consultas bancárias, pagamentos de serviços, transferências e consulta de saldos ou movimentos de conta, usando apenas a voz. Desenvolvida com recurso a inteligência artificial e machine learning, esta solução aprende de forma contínua através das interações diárias com os clientes, que têm neste serviço uma alternativa ao atendimento presencial".

A Assistente CAIXA é fruto de uma parceria entre a Caixa e a AgentifAI, empresa tecnológica de Braga, nascida em 2016, especializada no desenvolvimento de Assistentes Digitais inteligentes.