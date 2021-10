Ataque pirata à Twitch: especialista urge utilizadores a tomarem medidas

A plataforma de streaming em direto Twitch confirmou hoje que sofreu um ataque pirata, em resultado do qual foi vazado o seu código-fonte e outras informações sigilosas sobre criadores de conteúdos.

"Podemos confirmar que ocorreu uma brecha", indicou a empresa, na sua conta oficial no Twitter. "As nossas equipas estão a trabalhar com urgência para compreender a extensão disto", continuou, prometendo atualizar a comunidade assim que houver mais informação.

Em resultado do ataque, o código-fonte da plataforma, detalhes sobre a compensação de criadores e até pormenores sobre um concorrente à Steam da Amazon Game Studios foram revelados num pacote de 125GB publicado por um utilizador anónimo no site 4chan.

De acordo com o Video Games Chronicle, primeiro meio a noticiar o sucedido, o pirata disse que a brecha tem a intenção de "causar mais disrupção e concorrência no espaço do streaming de vídeo online", uma vez que considera que a comunidade "é uma nojenta e tóxica latrina."

Os dados, segundo o mesmo site, terão sido obtidos esta segunda-feira.

A empresa de cibersegurança Check Point Research diz que em 2021 já se verificou um crescimento de 40% dos ciberataques, em comparação com o ano passado, e apelou aos utilizadores que tomem medidas de prevenção perante esta nova brecha.

"Cada vez que linhas de código de uma plataforma são tornadas públicas não é bom e é potencialmente desastroso", afirmou o responsável para Portugal da empresa, Rui Duro. "Abre uma porta gigantesca para potenciais malfeitores encontrarem falhas no sistema, instalar malware, e potencialmente roubar informação sensível e confidencial",.

O especialista disse que há algumas coisas que os utilizadores podem fazer para mitigar o potencial gravoso da disponibilidade pública dos dados.

"Recomendo vivamente a todos os utilizadores do Twitch a precaverem-se e agir de forma segura nos próximos tempos, pois os ciberataques estão a aumentar", sublinhou. "Para já, recomendamos a todos os utilizadores do Twitch para alterarem de imediato as suas passwords e ativarem a autenticação de duplo fator nas suas contas."