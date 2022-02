Auscultadores para ouvir música em silêncio

Fernando Marques 25 Fevereiro, 2022 • 17:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se há uns anos deixava muito a desejar porque no processo de mascarar os ruídos vindos do exterior também degradava a performance musical, a insistência por parte das marcas deu os seus frutos e atualmente está amadurecida sendo capaz de proporcionar uma experiência sonora ímpar. Os Shure Aonic 50 e Bose Noise Cancelling Headphones 700 são dois exemplos de auscultadores disponíveis no mercado que dispõem dessa tecnologia com implementações um pouco diferentes para cumprir o mesmo objetivo.

Com excelentes modelos com fios, tanto intra-auriculares, como a cobrirem a orelha inteira, a qualidade dos auscultadores da Shure é reconhecida mundialmente e são naturalmente escolhidos pelos artistas para utilizar como monitores em palco e nos estúdios de gravação. Apesar de terem um design clássico, os Aonic 50 são o primeiro modelo com as tecnologias Bluetooth e cancelamento de ruído e demonstram a importância da vertente lifestyle para a marca.

Para os mais céticos em relação à qualidade, os codecs aptX, aptX HD, aptX de baixa latência, AAC, LDAC garantem uma reprodução sem falhas, mas a tecnologia mais importante é mesmo o cancelamento de ruído que funciona exemplarmente, sobretudo a bloquear baixas frequências provenientes de sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar e do trânsito. O isolamento passivo proporcionado pelas almofadas com esponja de alta densidade completa o bloqueio das restantes frequências, mas a utilização dos Aonic 50 durante mais do que um par de horas torna-se difícil por causa da pressão exercida pela estrutura, sobretudo para quem use óculos. Já a forma de interagir com os auscultadores, que ainda é feita por meio de botões físicos revelou-se pouco prática, quando a concorrência o faz através de zonas do auscultador táteis.

A Bose é das marcas que há mais tempo aposta na tecnologia de cancelamento ativo de ruído em auscultadores. E, se as primeiras abordagens não foram muito convincentes, a insistência deu frutos. Com um design mais arrojado, os Bose 700 são o expoente máximo da marca, mostrando o que é possível fazer atualmente em termos de hardware e software com um algoritmo otimizado para eliminar tudo o que não seja não só música, mas também a nossa voz em chamadas telefónicas. A aposta no design é clara, com um aspeto distinto e elegante. Uma vez colocados na cabeça parecem mais leves do que são na realidade, e são muito confortáveis em períodos de audição prolongados, uma vez que as orelhas ficam totalmente dentro das almofadas. Para tirar partido do potencial dos NCH 700 deverá instalar a app que a marca disponibiliza para android e iOS.

Nela podemos monitorizar o emparelhamento com os diversos equipamentos, bem como definir a gosto o nível de cancelamento de ruído perante as condições de audição. Depois, tudo pode ser controlado na superfície tátil do auscultador direito, ou com os assistentes virtuais Alexa - pré-instalada, ou Google Assistant e Siri premindo um botão. A qualidade de som é excelente com o cancelamento de ruído ligado, experimentámos vários géneros de música, ficando sempre impressionados com o detalhe em todas as frequências.

Com tanta tecnologia a funcionar permanentemente, a autonomia é ainda assim muito razoável, com uma carga a permitir cerca de 20h de utilização.

Shure Aonic 50: 239,99 euros

Bose Noise Cancelling Headphones 700: 399 euros