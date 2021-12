Auscultadores sem fios disparam em trimestre afetado por problemas logísticos

AirPods de terceira geração © Apple

Os auscultadores sem fios e com componentes inteligentes dispararam em popularidade no terceiro trimestre de 2021, com as vendas a darem um salto de 26,5% em relação ao ano passado. Esta categoria, a que a IDC chama de "hearables", representa agora 64,7% do total de vendas do mercado de wearables, apesar dos constrangimentos causados pela disrupção na cadeia global de fornecimento e na oscilação da procura.

Segundo as contas da IDC, a Apple lidera o mercado de wearables com 28,8% de quota, mais do triplo em relação à Samsung, que ocupa a segunda posição no ranking mundial. A consultora explica que as vendas dos auscultadores AirPods e Beats "ajudou a cimentar a sua liderança no mercado de wearables", apesar de também estes produtos terem enfrentados desafios.

A posição da Apple "é invejável", descreveu a IDC, sublinhando que a marca capturou 53% do valor em dólares do mercado total. Aqui também se enquadram os relógios Apple Watch, que continuam a ser os mais vendidos do segmento apesar de uma quebra significativa das vendas no terceiro trimestre - caíram 35,3%, afetados pelos problemas de logística.

Esta é, inclusive, uma altura interessante para o segmento de smartwatches: a IDC refere que a procura tem estado a alterar-se das pulseiras de fitness mais baratas para relógios inteligentes, cujos preços começaram a tornar-se mais acessíveis. O analista Jitesh Ubrani disse que o número de relógios inteligentes abaixo dos 100 dólares é agora equivalente ao volume de vendas das pulseiras de fitness, algo que nunca tinha acontecido.

A tendência é impulsionada sobretudo por marcas chinesas e indianas, enquanto a Apple, Huawei e Samsung se mantêm num nível mais premium. Aliás, a Xiaomi, que liderava com pulseiras low-cost, foi destronada pela Apple e Huawei com os respetivos relógios.

Contas feitas, o segmento de wearables de pulso caiu, mas o dos relógios cresceu 4,3%. Isto inclui relógios para crianças, para exercício e híbridos.

No top cinco, a Samsung e a Huawei cresceram (13,8% e 3,7%, respetivamente), enquanto a Apple e a Xiaomi decresceram (3,6% e 23,8%, respetivamente). A indiana Imagine Marketing, responsável pela marca BoAt, foi a que mais cresceu: 206,4%.