AWS vai acelerar negócio da lisboeta Hala Systems

Amazon Web Services (AWS). © Tony Webster/Wikimedia Commons

A Hala Systems foi uma das 13 startups selecionada para integrar o AWS European Defence Accelerator, programa que visa alavancar empresas de rápido crescimento que cujas inovações podem ser aplicadas à defesa e segurança nacional.

Em comunicado, a AWS revela que o programa arranca em setembro, sendo que as startups selecionadas vão ter acesso a "programa técnico, comercial e de orientação, com uma duração de quatro semanas". O programa é também implementado pela Plexal, tecnológica que já trabalha com o governo de Inglaterra.

A Hala Systems vai, assim, ter acesso a créditos de computação, formação especializada, orientação de especialistas em defesa e segurança nacional e de especialistas em assuntos técnicos, apoio em desenvolvimento de negócios, consultoria de entrada no mercado e orientação em investimentos. Acresce a possibilidade de estabelecer contactos com parceiros e empresas-cliente da AWS na área do setor da defesa.

A Hala Systems foi criada em 2015 e instalou a sua sede, desde logo, em Lisboa. Dedica-se ao tratamento de dados para melhorar níveis de segurança e proteção. Desde 2016, desenvolve a plataforma Sentry que permite o sensoriamento remoto e tecnologias de registo distribuídas para gerar dados em tempo real nos ambientes mais remotos e austeros da Terra (como catástofres e cenários de guerra).

"Com o apoio do setor tecnológico, existe agora uma oportunidade para os ministérios da defesa e as organizações multilaterais criarem um nível inteiramente novo de envolvimento com empresas de defesa comerciais e não tradicionais", afirma Cameron Brooks, diretor da AWS Europa. O gestor refere que o atual contexto de incerteza aponta para a "necessidade de uma cooperação mais profunda nunca foi tão forte, e o objetivo do AWS European Defence Accelerator é atuar como um facilitador para que tal aconteça", citado no comunicado

"Criámos a Hala para ajudar a reduzir os danos causados a civis, que não têm poder de intervenção nos conflitos. Alargámos o nosso espectro para reduzir a desinformação, e promover a responsabilização, tanto nos tribunais de justiça como nos tribunais da opinião pública. Queremos fazer a nossa parte, para que a sociedade avance para uma realidade baseada em factos", explica John B. Jaeger, diretor executivo e cofundador da Hala Systems, igualmente citado no mesmo comunicado.