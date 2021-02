Bee Engineering oferece em regime pro bono 2 mil horas de apoio tecnológico a PME e ONG

Dinheiro Vivo 17 Fevereiro, 2021 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

A Bee Engineering, consultora de engenharia e tecnologia, vem anunciar a criação do Bee Social Opportunity, um programa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) através do qual passa a disponibilizar, anualmente, 2000 horas da sua equipa a pequenas e médias empresas e organizações não-governamentais.

De cariz voluntário, este programa vem agregar outras iniciativas já em curso, como o Tech Guidance - que auxiliou as PME na transição para o teletrabalho -, e abre espaço para o apoio de novas entidades reforçando assim as 1500 horas que foram já disponibilizadas no ano precedente.

Em 2020, através da iniciativa da Bee Engineering foram beneficiadas, com serviços de tecnologia, seis PME durante os primeiros meses dos condicionamentos provocados pela pandemia. No segundo semestre, a empresa participou na construção do Guia Para o Recrutamento Inclusivo, um projeto do grupo de trabalho de empregabilidade da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI).

"O facto de alguém ter uma determinada capacidade, confere-lhe de imediato responsabilidade sobre como a utilizar. Nesse sentido, cada empresa tem a responsabilidade de utilizar as suas capacidades para ajudar a melhorar a sociedade em que se insere" afirma, em comunicado, José Leal e Silva, diretor executivo da Bee Engineering.