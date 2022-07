Bee Engineering põe em prática atividades propostas pelos trabalhadores

José Leal e Silva, diretor executivo da Bee Engineering © DR

Os profissionais de Bee Engineering querem atividades desportivas, mais dias de férias, regalias e iniciativas solidárias em equipa na empresa. Estas são algumas conclusões da tecnológica que, no primeiro trimestre, lançou a aplicação Bee Genius, que permite aos trabalhadores contribuírem com ideias para serem a companhia, avança o comunicado.

Os profissionais votaram e as atividades desportivas para a equipa e a organização de eventos de solidariedade foram as que tiveram mais votos (40%). Seguem-se os bónus trimestrais - mediante objetivos alcançados - e mais dias de férias (30%).

Já as consultas de psicologia, mentores para academistas da empresa e adaptação de plataformas internas obtiveram 10% dos votos.

Seis destas ideias já estão em prática na empresa e as restantes em análise pela direção, lê-se na mesma nota.

"A retenção de talento tem que começar pela atenção sobre aquilo que a nossa equipa dá prioridade e que conta connosco para dar resposta. O Bee Genius permite-nos identificar as medidas que a equipa gostava de ver em prática e leva-nos a pensar em maneiras de o fazer o mais rápido possível", afirma o diretor executivo da Bee Engineering, José Leal e Silva.

As ideias dos profissionais foram tidas em consideração e, por isso, ainda foi lançado o WellBEEing - um inquérito para medir o bem-estar dos colaboradores. Visto que as escolhas dos trabalhadores apontam mais para a prática desportiva a Bee Engineering continua com o BeeFut (jogos de futebol entre os profissionais) e está agora a preparar aulas de pilates. E mais desportos irão juntar-se até ao final do ano.

"[As ideias] são muito díspares, mas muitas delas estão relacionadas com o bem-estar, a prática desportiva e iniciativas de solidariedade organizadas pela Bee Engineering: como atividades de reflorestação, recolha de alimentos e pintar escolas. O salário financeiro não é claramente o único fator que importa", acrescenta o diretor executivo da companhia.

Esta é uma iniciativa que irá decorrer a cada trimestre internamente, de modo a existir uma atualização das ideias propostas.

A aplicação foi testada com 54 trabalhadores da Bee Engineering e pode ser utilizada noutros mercados empresariais.