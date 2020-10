Bill Gates lança livro para salvar humanidade: "Como evitar um desastre climático"

Desde o início da pandemia Gates tem sido das vozes mais ouvidas sobre o tema (e não escapou a teorias da conspiração sem fundamento em torno das suas intenções). © Twitter de Bill Gates

É uma das personalidades mais referenciadas em tempos de covid-19 (funcionou como uma espécie de oráculo em 2014), talvez ainda mais do que quando liderava a Microsoft no final dos anos 1990 e dominava mais de 90% do mercado de computação a nível mundial com o Windows. Agora Bill Gates direciona o seu foco além da pandemia e em torno do que chama "desastre climático" que se aproxima.

O seu novo livro chama-se precisamente "Como evitar um desastre climático: as soluções que temos e os avanços que precisamos" (tradução livre em português) e é publicado pela editora Knopf a partir de 16 de fevereiro de 2021 - as pré-vendas já começaram. O anúncio foi feito pelo próprio Gates, no seu site oficial.

E o que pretende? "É inspirador ver tanta paixão hoje em dia em torno dos temas das alterações climáticas, e saber que o mundo estabeleceu algumas metas ambiciosas para resolvê-las. O que precisamos agora são planos práticos para atingir esses objetivos".

No seu livro, Gates explica que irá partilha o que aprendeu "durante mais de uma década a estudar as alterações climáticas com especialistas e a investir em inovações que vamos precisar para as combater". "Espero conseguir explicar o lado científico de uma forma clara e convincente", admite o filantropo que propõe um plano "para o que precisamos de fazer ao longo da próxima década e além dela". O objetivo é que a humanidade construa "as ferramentas que nos irão ajudar a eliminar as emissões de gases que criam o efeito estufa". Isso, enquanto se procura "ampliar as soluções poderosas que já temos". O livro sugere, assim, medidas concretas que indivíduos, governos e empresas podem tomar para fazer a diferença.

"Estou animado com o livro e ansioso para continuar a conversa sobre como podemos evitar um desastre climático", conclui na nota no seu site.

I"ve been working for some time on a book about what we need to do over the next decade to avoid a climate disaster. I"m excited that it will be published on February 16. https://t.co/M9QYX93fd5 - Bill Gates (@BillGates) October 19, 2020

Certo é que não é todos os dias que o co-fundador da Microsoft lança um livro, embora as suas mensagens tenham impacto mundial - inclusive nas suas já habituais sugestões de leitura. Senão, vejamos: em 1995 (antes tinha co-assinado livros de programação), publicou A Estrada do Futuro, sobre as implicações da revolução do computador pessoal (mais de 2,5 milhões de cópias vendidas só nos EUA); seguiu-se o menos famoso Business @ the Speed of Thought : Succeeding in the Digital Economy, em 1999, onde dá conselhos sobre a internet, a economia global e a tecnologia. Desde então só prefácios de outros livros e documentários, incluindo um da Netflix de 2019 onde é protagonista - Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates.

O primeiro livro de Gates (sem ser sobre código), de 1995, foi um best-seller internacional © Twitter de Bill Gates

Sobre a pandemia, Gates viu a sua TED Talk de 2014 tornar-se viral novamente este ano já que o que previu aconteceu mesmo em 2020 - na altura deixava avisos de que a humanidade não estava preparada para uma pandemia como aquela que veio a acontecer. O que disse ainda em março sobre o que se iria passar nos meses seguintes tem-se comprovado e a sua voz tem dado atenção ao que a ciência tem apurado sobre o novo coronavírus.

Bill Gates, que continua a ser um dos homens mais ricos do mundo - é o segundo, só atrás de Jeff Bezos, com fortuna avaliada em 113,7 mil milhões de dólares/95,8 mil milhões de euros) - , tem vasta experiência em questões globais de ensino e saúde pública graças ao seu trabalho na Fundação Bill & Melinda Gates. O magnata detém a maior caridade privada do mundo, até porque têm também apoio da fortuna do seu amigo Warren Buffet, com ativos estimados de 44 mil milhões de euros.