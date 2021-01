Bizdirect é a primeira empresa em Portugal a ser nomeada Microsoft ISV Development Center

Dinheiro Vivo 19 Janeiro, 2021 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

A Bizdirect, empresa tecnológica portuguesa, foi nomeada Microsoft ISV Development Center pela Microsoft. Por tal, junta-se a um grupo de parceiros mundiais muito restrito com direito a fornecer serviços técnicos, de desenvolvimento e de consultoria para fornecedores de software independentes (ISVs), utilizando plataformas de aplicações de negócios da Microsoft - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform e Microsoft Azure - com o intuito de os ajudar a crescer a um ritmo acelerado, através do Microsoft Appsource.

A gigante tecnológica é a primeira empresa em Portugal que recebe este reconhecimento, pertencendo agora a um grupo de 11 centros de desenvolvimento a nível mundial. Ao juntar-se à rede, a Bizdirect afirma que vai "apoiar a comunidade de parceiros da Microsoft na Europa na construção, modernização e comercialização de produtos baseados em tecnologias Microsoft".

Em comunicado, a empresa revela que esta designação "reconhece a experiência, as competências e o know-how da equipa" assim como todo o trabalho que tem desenvolvido e realizado na "comunidade de parceiros e clientes da Microsoft, com as soluções Dynamics 365 Customer Engagement, Power Platform e Azure".

Esta integração concede ainda à Bizdirect um acesso próximo às equipas que se direcionam para a tecnologia e para produtos da Microsoft, assim como um acesso a informações relevantes úteis no apoio aos clientes.

"É com grande satisfação que vemos o trabalho de vários anos no mercado nacional e internacional da equipa da Bizdirect nas áreas de Business Applications e Cloud a ser reconhecido. Cada vez mais os clientes pretendem reduzir a complexidade na implementação ou modernização tecnológica e optam por soluções em modelo Cloud e com maior rapidez de implementação", refere, em comunicado, João Mira Santiago, diretor geral da Bizdirect.

Do outro lado, Greg Nelson, vice-presidente da Microsoft Corporate, comenta que "a comunidade ISV procura apoio no desenvolvimento e criação de soluções que possam ser rapidamente disponibilizadas ao mercado".

"Temos o prazer de dar as boas-vindas à Bizdirect como um Centro de Desenvolvimento ISV e contamos com a sua ampla gama de serviços e conhecimentos tecnológicos para acelerar o crescimento dos nossos parceiros ISV", conclui.