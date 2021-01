BlaBlaCar e Ironhack lançam bolsas de estudo para formação na área tecnológica

Ironhack © DR

A BlaBlaCar, rede social para boleias partilhadas, e a Ironhack, escola focada na área tecnológica, vão disponibilizar 315 bolsas de estudo, num valor total de 490 mil euros. Estas bolsas estarão disponíveis para o mercado português e espanhol.

Em comunicado, é explicado que estas bolsas estarão disponíveis para os "mais de 6 milhões de utilizadores da plataforma de boleias" nos dois mercados. A formação será assegurada pela Ironhack em bootcamps tecnológicos como Web Development, UX/UI Design, Data Analytics ou Cybersecurity.

Os cursos podem ser feitos em regime de full-time (tempo inteiro), com a duração de nove semanas, ou em regime parcial, durante 24 semanas. É ainda possível escolher se os candidatos preferem frequentar presencialmente as aulas no Campus de Lisboa ou recorrer aos bootcamps remotos, através da Internet.

O programa inclui três tipos de bolsas distintas: uma que cobre 100% do valor de seis mil euros do curso presencial ou do valor de 7 500 euros do modelo remoto; uma modalidade que cobre 50% do valor do curso ou ainda uma terceira opção, com uma bolsa parcial de 20%. Metade do valor das bolsas será atribuído em Portugal e a restante metade em Espanha, indica a Ironhack.

As inscrições estão disponíveis para os utilizadores da BlaBlaCar até ao dia 8 de fevereiro. Findo o prazo de candidaturas, será feita uma avaliação dos candidatos, tendo em conta uma prova de conhecimento e uma entrevista.

"Consideramos que a parceria com a BlaBlaCar é uma enorme mais valia, sobretudo com a pandemia que estamos a viver. Através destas bolsas, queremos continuar a lutar para tornar o ensino em tecnologia mais acessível a todos, principalmente num momento em que tantas pessoas estão sem emprego devido aos efeitos da Covid-19", indica Munique Martins, responsável pelo campus de Lisboa da Ironhack. "Em conjunto com a BlaBlaCar, vamos assim conseguir dar a mais pessoas a possibilidade de ganharem conhecimentos numa área que está em constante crescimento ou até de mudar de carreira, uma vez que os nossos alunos têm backgrounds em áreas muito diferentes."

Já Florent Bannwarth, diretor de operações da BlaBlaCar em Espanha e Portugal, aponta que "este acordo proporciona tanto em Espanha como em Portugal uma grande oportunidade de construção de carreira para quem ficou desempregado ou está a pensar em mudar de rumo. Na verdade, graças à tecnologia e ao nosso algoritmo de smart stops, estamos a conectar cidades que se não fosse a plataforma não teriam conexão com outros pontos. Por isso, a formação em competências digitais é uma mais-valia que todos devemos perseguir, tanto empresas como colaboradores, para continuar a construir e a melhorar a sociedade de amanhã."